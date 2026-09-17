Hà Tĩnh:

Những ngày gần đây, người dân sống gần bãi trung chuyển rác Hòa Bình, thuộc thôn Hòa Bình cũ, nay là thôn Nam Hương (xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), lo lắng khi lượng rác tồn đọng ngày càng nhiều.

Một người dân sống gần bãi cho biết khu vực này được sử dụng làm điểm tập kết rác hơn 10 năm. Trước đây, khi lượng rác quá tải, có thời điểm rác được xử lý bằng cách đốt. Gần đây, người dân chứng kiến việc đào hố rồi đưa một phần rác xuống tạm thời.

“Chúng tôi không biết lượng rác này sau đó sẽ được xử lý như thế nào. Hố không có lớp bạt che chắn nên người dân lo ngại có thể phát sinh những ảnh hưởng đến môi trường”, người này nói.

Theo người dân, do bãi nằm gần khu dân cư nên khi rác tồn đọng tăng cao, bà con lo ngại về mùi hôi và những ảnh hưởng có thể phát sinh. Người dân mong địa phương sớm có phương án đưa lượng rác tồn đọng đi xử lý, đồng thời làm rõ việc đào hố và phương án xử lý khu vực này.

Lượng rác ùn ứ tại bãi tập kết gây ảnh hưởng đến môi trường

Bãi tập kết rác Hoà Bình đang tồn đọng hơn 100 tấn rác

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Minh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế xã Thạch Xuân, cho biết nguyên nhân khiến lượng rác tồn đọng tăng cao là do Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt Thạch Lạc dừng tiếp nhận.

Theo ông Sơn, nhà máy thực tế dừng tiếp nhận rác từ khoảng ngày 24-25/7. Đến ngày 10/8, đơn vị có văn bản thông báo tạm dừng tiếp nhận để sửa chữa hệ thống điện và dây chuyền đốt.

Sau khi nhà máy dừng nhận rác, địa phương đã báo cáo cấp trên và tìm phương án xử lý lượng rác phát sinh, tồn đọng. Từ đầu tuần, xã bắt đầu vận chuyển rác đến khu xử lý rác ở Can Lộc. Do quãng đường xa hơn nên chi phí vận chuyển tăng.

HTX môi trường đào hố, tạm thời đưa rác xuống

Ông Sơn cho biết, mỗi tháng xã phát sinh khoảng 80 tấn rác, tương đương 185-189m³. Trong thời gian nhà máy còn tiếp nhận, lượng rác được đưa đi cũng rất hạn chế. Có thời điểm mỗi ngày nhà máy chỉ nhận một chuyến, khoảng 4-5 tấn nhưng không phải ngày nào cũng tiếp nhận; thậm chí có thời điểm khoảng 10 ngày mới nhận một chuyến.

“Tại bãi Hòa Bình, lượng rác tồn đọng được kiểm tra gần đây khoảng 100-120 tấn. Một bãi tập kết khác trên địa bàn cũng trong tình trạng tương tự, cả hai đều đã quá tải. Trước tình trạng này, xã đã đào một hố tại khu vực bãi rác để tạm thời đưa một phần rác xuống”, ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, khoảng 20-30m³ rác đã được vận chuyển xuống hố, tương đương 10-12 tấn. Việc này nhằm giải quyết lượng rác tồn đọng đang tràn lên phía trên, không phải phương án chôn lấp rác lâu dài.

Một lượng rác lớn được đưa xuống hố

Tuy nhiên, ông Sơn thừa nhận việc đào hố, đưa rác xuống hiện chưa có quy trình kỹ thuật như đối với một bãi chôn lấp rác theo quy định. “Nếu chôn lấp đúng quy định, phải có quy hoạch bãi chôn lấp và các biện pháp kỹ thuật, như lót bạt, xử lý bằng vôi hoặc hóa chất rồi mới chôn lấp”, ông cho biết.

Theo ông Sơn, việc đào hố được địa phương chấp thuận để xử lý tình trạng các bãi tập kết đã quá tải. Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Thạch Xuân cũng thừa nhận việc đưa rác xuống hố không có các biện pháp kỹ thuật phù hợp có thể tác động đến môi trường.

Trước mắt, địa phương vừa vận chuyển lượng rác phát sinh hằng tuần tại các thôn đến khu xử lý ở xã Can Lộc, vừa tranh thủ các ngày ngoài lịch để chở dần lượng rác đang tồn đọng tại các bãi. Địa phương cũng dự kiến đưa lượng rác đã bỏ xuống hố ra ngoài xử lý, sau đó san gạt, hoàn trả mặt bằng.