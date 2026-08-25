Sáng 25/8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp rà soát, đánh giá tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Vụ Chính sách, Trung tâm Chuyển đổi số và đại diện Tập đoàn FPT - đơn vị đồng hành cùng Bộ trong quá trình triển khai.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp rà soát, đánh giá tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc. Ảnh: Hoàng Quý

Cập nhật tiến độ theo từng ngày

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cho biết, thực hiện kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc, Vụ Chính sách thường xuyên cập nhật tiến độ theo từng ngày, từng tuần; đồng thời phối hợp với các đơn vị hoàn thiện quy định, hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ và tổ chức thu thập, tạo lập dữ liệu.

Đến ngày 24/8, đã có 6 mô-đun được tạo lập và triển khai thu thập dữ liệu trên Nền tảng thu thập dữ liệu, thuộc 15 hạng mục của Cơ sở dữ liệu về dân tộc. Trong đó, 3 nhóm dữ liệu ưu tiên phục vụ kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia đang được tập trung triển khai.

Cụ thể, nhóm dữ liệu thông tin về dân tộc thiểu số (DTTS) đã cập nhật dữ liệu đặc trưng của 5/53 DTTS; nhóm dữ liệu học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu đã nhập 692 hồ sơ; nhóm dữ liệu về phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi đã cập nhật 13.205 thôn đặc thù và 1.612 xã thuộc 15 tỉnh, cơ bản hoàn thành đối với các xã, thôn đã được phân định vùng.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh trực tiếp rà soát từng nhóm dữ liệu đã và đang được cập nhật trên hệ thống. Ảnh: Hoàng Quý

Cơ sở dữ liệu phải được cập nhật đồng bộ, khai thác hiệu quả

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh trực tiếp rà soát từng nhóm dữ liệu đã và đang được cập nhật trên hệ thống.

Đối với hồ sơ dân tộc 360 độ, Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương đưa toàn bộ dữ liệu sẵn có lên hệ thống; không chờ dữ liệu hoàn chỉnh mới triển khai mà cần cập nhật trước những thông tin đã có, sau đó tiếp tục bổ sung thông qua kết nối với các cơ sở dữ liệu liên ngành và quá trình thu thập thực tế.

Thứ trưởng lưu ý, bên cạnh thông tin dạng văn bản, Cơ sở dữ liệu về dân tộc cần từng bước bổ sung hình ảnh, video, âm thanh, tư liệu về nhạc cụ và các giá trị văn hóa đặc trưng, qua đó nâng cao tính trực quan, đa dạng và khả năng khai thác; đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các quy định về bản quyền, quyền tác giả.

Trung tâm Chuyển đổi số và Vụ Chính sách được giao phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vấn đề kỹ thuật, kết nối dữ liệu về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS với các nhóm dữ liệu tương ứng.

Thứ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn FPT đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các mô-đun; mỗi mô-đun hoàn thành phải đồng thời có quy trình kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn để các đơn vị, địa phương có thể triển khai cập nhật ngay.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh giao tiến độ cụ thể đối với từng nhóm, từng trường dữ liệu trong tuần làm việc tiếp theo; yêu cầu các đơn vị tiếp tục cập nhật, báo cáo kết quả tại cuộc họp tuần, kịp thời xử lý những điểm nghẽn phát sinh.