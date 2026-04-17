Thông báo nêu: Ngay từ đầu năm 2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động, quyết liệt tập trung triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra nhằm thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng và Chính phủ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo đối với Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì buổi làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo chiều 15/4. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ phân cấp thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; chưa hoàn thành các cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo; việc nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tình hình tôn giáo có nơi, có lúc chưa kịp thời; trình độ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương còn hạn chế.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Khẩn trương hoàn thiện pháp luật về công tác dân tộc, tôn giáo

Cụ thể, về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Bộ tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa tư duy chiến lược của Đảng: Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Trước mắt cần kịp thời tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, trình Chính phủ ban hành ngay khi Luật có hiệu lực (từ ngày 1/1/2027).

Đối với 2 Nghị định trong Chương trình công tác năm 2026 (Nghị định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách cho người có uy tín và Nghị định về công tác dân tộc), Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ động phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các Bộ, cơ quan để lập hồ sơ trình Chính phủ xem xét theo đúng thời hạn.

Đồng thời, Bộ khẩn trương ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Hợp phần 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030.

Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ được Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận tại buổi gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Trong đó phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung, hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2031.

Cắt giảm TTHC ngay trong quá trình xây dựng văn bản

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc cải cách, cắt giảm TTHC ngay trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý, khả thi; tập trung rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực được giao.

Khẩn trương hoàn thành phương án đề xuất bảo đảm mục tiêu cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải theo dõi sát, nắm chắc tình hình, để có phản ứng kịp thời, phù hợp, hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo từ cơ sở.

Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, không thất thoát, lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công việc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận, năng lực chuyên môn và kiến thức thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng tầm xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giải thích chính sách, pháp luật; chủ động cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước để Nhân dân hiểu và chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo VGP