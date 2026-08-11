Tham dự hội thảo có lãnh đạo Học viện Dân tộc; đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo các tỉnh Phú Thọ, Điện Biên, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu; lãnh đạo một số sở, ngành, xã, phường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng đào tạo nghề và giải quyết việc làm vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ảnh: Trọng Bảo

Hội thảo là dịp tiếp tục lấy ý kiến đóng góp từ các địa phương nhằm hoàn thiện Đề án “Tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2026-2031” do Bộ Dân tộc và Tôn giáo xây dựng để trình Chính phủ trong thời gian tới.

Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ, diện mạo kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đây vẫn là khu vực có trình độ phát triển thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước. Khoảng cách về thu nhập, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng tiếp cận thị trường lao động và cơ hội việc làm vẫn còn lớn.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, chuyển đổi xanh và hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường lao động đang chuyển dịch theo hướng hiện đại, linh hoạt. Nhu cầu đối với lực lượng lao động có kỹ năng nghề, kỹ năng số và khả năng thích ứng ngày càng cao. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các đại biểu tham gia thảo luận. Ảnh: Trọng Bảo

Trước yêu cầu mới, việc tạo việc làm, phát triển dịch vụ và kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào DTTS và miền núi đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.

Trong đó, khả năng tạo việc làm tại chỗ của nhiều địa phương còn hạn chế. Các lĩnh vực dịch vụ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Một số ngành có khả năng tạo nhiều việc làm như thương mại, logistics, du lịch, dịch vụ phục vụ sản xuất... vẫn phát triển chậm, quy mô nhỏ, thiếu sự liên kết với sản xuất và chuỗi giá trị.

Chất lượng nguồn nhân lực trong vùng cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tại Lai Châu, từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia cùng nhiều chính sách, dự án khác, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 60 nghìn lao động. Tuy nhiên, đến hết năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ mới đạt 25,92%.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin thị trường lao động và dịch vụ việc làm tại vùng đồng bào DTTS và miền núi còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả vai trò kết nối giữa người lao động với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các cơ hội việc làm.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Ảnh: Trọng Bảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng lao động, việc làm trong vùng đồng bào DTTS; những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện chính sách tạo việc làm, phát triển kinh tế.

Các ý kiến cũng tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy tiềm năng, lợi thế từng địa phương trong phát triển kinh tế, dịch vụ, tạo việc làm; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Trọng Bảo

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Nông Thị Hà đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, cho rằng các nội dung trao đổi có tính thực tiễn, sát với điều kiện của từng địa phương và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng đề án.

Thứ trưởng đề nghị tổ soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.