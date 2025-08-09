Sau gần 2 tuần kể từ khi bài viết “Bệnh viện kêu gọi chung tay cứu giúp người phụ nữ vô danh đang cận kề sinh tử” được đăng tải trên Báo VietNamNet, bác sĩ CK2 Nguyễn Quý, Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức (TPHCM) cho biết, bệnh viện vô cùng biết ơn bạn đọc báo VietNamNet vì tính đến hôm nay, tổng số tiền bệnh nhân nhận được là hơn 73 triệu đồng. Trong đó, 30 triệu đồng được một mạnh thường quân ủng hộ trực tiếp tại bệnh viện, còn hơn 43 triệu đồng được ủng hộ thông qua tài khoản của Báo VietNamNet.

Báo VietNamNet trao số tiền 43.040.555 đồng, bạn đọc giúp đỡ bệnh nhân nữ 'vô danh" để các bác sĩ tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, bác sĩ Quý cũng thông tin: “Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì về gia đình, thân nhân của bệnh nhân. Ngoài việc điều trị tích cực, bệnh nhân rất cần gia đình, vì thế chúng tôi vẫn đang rất hy vọng bệnh nhân sẽ tìm được người nhà sớm nhất”.

Trước đó, bệnh nhân được người dân đưa vào Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức tối 20/6 trong tình trạng hôn mê, nguy kịch. Thời điểm đó, trên người bệnh nhân hoàn toàn không có giấy tờ tùy thân, không có người nhà đi cùng, nhưng các y, bác sĩ vẫn nhiệt tình cứu chữa, đưa bệnh nhân ra khỏi giai đoạn nguy hiểm. Hiện tại, tình trạng của bệnh nhân đã có nhiều tiến triển, tuy nhiên vẫn phải điều trị tích cực và lâu dài.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ câu chuyện của người phụ nữ “vô danh”, nhiều mạnh thường quân bày tỏ sự cảm thương, ủng hộ số tiền 43.040.555 đồng. Có sự hỗ trợ này, phía bệnh viện cũng chủ động hơn nhiều trong việc điều trị cho bệnh nhân.

Thay mặt cho bệnh viện và bệnh nhân, đại diện Phòng Công tác xã hội gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet đã hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân trong suốt thời gian qua. Đồng thời, phía bệnh viện cũng tha thiết mong muốn, qua báo chí, bệnh nhân sớm tìm được người nhà để đoàn tụ và được chăm sóc trong lúc khó khăn này.