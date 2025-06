Báo VietNamNet đã trao số tiền 88.742.187 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Thị Trà Minh.

Báo VietNamNet vừa phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM) trao số tiền 88.742.187 đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi đến gia đình em Nguyễn Thị Trà My (SN 2012, ngụ ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) – nhân vật trong bài viết “Bé gái ung thư xương bị mất một chân, mong có tiền để được lắp chân giả”.

Gia đình Trà My có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Chị Vi Thị Hạnh (mẹ Trà My) vừa nuôi hai con nhỏ vừa chăm mẹ già mù lòa. Nhà có năm miệng ăn nhưng chỉ trông chờ vào thu nhập bấp bênh từ công việc hàn sắt của anh Nguyễn Thanh Bình (SN 1988, ba Trà My).

Đầu năm 2025, tai họa bất ngờ ập đến khi con gái phát hiện mắc căn bệnh ung thư xương quái ác.

Sau khi hoàn cảnh của em được Báo VietNamNet chia sẻ, rất nhiều bạn đọc đã quan tâm, hỏi thăm và hỗ trợ gia đình chi phí điều trị cho Trà My.

Chị Hạnh cho biết, qua số tài khoản cá nhân, gia đình đã nhận được hơn 40 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình Trà My đã được bạn đọc giúp đỡ hơn 130 triệu đồng.

“Số tiền này là động lực và hy vọng cho Trà My và gia đình tôi. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới Báo VietNamNet, cùng bạn đọc, các y, bác sĩ và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Ung Bướu CS2,” chị Hạnh nghẹn ngào nói.

Cũng theo chị Hạnh, hiện tại sức khỏe và tinh thần của Trà My đã có tiến triển tích cực; em cũng cởi mở và vui vẻ hơn so với trước đây.

“Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của con, đã có một tổ chức từ thiện liên hệ với gia đình, xin được tài trợ chi phí lắp chân giả cho Trà My vào tháng 12 tới,” chị Hạnh vui mừng chia sẻ.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của Trà My, cán bộ Phòng Công tác xã hội cho biết, em đã được tháo khớp háng, hiện đang truyền hóa chất và tập phục hồi chức năng tại khoa Nhi của bệnh viện.