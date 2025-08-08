Em Trần Văn Minh (18 tuổi, ở xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên), là nhân vật trong bài viết: “Con trai nguy kịch, bố đơn thân còng lưng gánh nợ, tính bán nhà cứu con”.

Bố mẹ ly hôn, cả hai anh em Minh sống với bố. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Minh phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp bố nuôi em ăn học. Tuy nhiên, chưa làm được bao lâu thì Minh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Văn Minh bị tai nạn giao thông số tiền 37.707.735 đồng

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, bác sĩ chẩn đoán Minh bị chấn thương sọ não, có nguy cơ tử vong cao. Vì vết thương quá nặng, Minh được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức và được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay sau đó.

Sau một thời gian điều trị tích cực, hiện Minh đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị.

Từ khi Minh nhập viện, ông Trần Văn Lợi (bố của Minh) vừa lo lắng cho tính mạng con trai, vừa phải chạy vạy vay mượn để trang trải chi phí điều trị, tổng cộng hơn 300 triệu đồng.

Cảm thương trước hoàn cảnh của Minh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ em có thêm động lực và điều kiện để điều trị. Số tiền 37.707.735 đồng do bạn đọc hỗ trợ đã được Báo VietNamNet chuyển đến tài khoản của gia đình.

Ông Lợi xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet và các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn nhất.