Ngày 28/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Lệ Thủy tổ chức lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã trao bảng tượng trưng ủng hộ “Tháng Nhân đạo” với tổng giá trị vận động trên 5 tỷ đồng. Ảnh: Hải Sâm

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chính quyền địa phương cùng nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Mai Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh ý nghĩa của “Tháng Nhân đạo” trong việc kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Sâm

Đại diện chính quyền địa phương cũng phát biểu hưởng ứng, khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động nhân đạo được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Tại chương trình, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã trao bảng tượng trưng ủng hộ “Tháng Nhân đạo” với tổng giá trị vận động trên 5 tỷ đồng.

Trong đó, Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 90 địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá hơn 1,39 tỷ đồng; Tổ chức Plan vùng Quảng Trị hỗ trợ trang thiết bị phòng chống thiên tai trị giá 1,3 tỷ đồng; Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 700 triệu đồng; cùng nhiều phần quà, xe đạp và hỗ trợ thiết thực khác từ các đơn vị, doanh nghiệp.

Người dân nhận quà từ chương trình "Chợ nhân đạo". Ảnh: Hải Sâm

Cũng tại buổi phát động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã biểu dương Báo VietNamNet vì những đóng góp tích cực trong công tác nhân đạo. Từ tháng 1 đến tháng 4/2026, thông qua các bài viết trên báo, Báo VietNamNet đã phát huy vai trò cầu nối, kết nối bạn đọc cả nước chung tay đóng góp, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Sự đồng hành của bạn đọc Báo VietNamNet không chỉ góp phần thiết thực giúp các hộ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Niềm vui của bà con khi nhận quà. Ảnh: Hải Sâm

Bên cạnh đó, chương trình cũng trao quà trực tiếp cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn. Dịp này, 100 hộ dân được tặng bếp nướng điện và 200 hộ nhận các suất hàng gia dụng từ doanh nghiệp tài trợ.

Theo Ban Tổ chức, “Tháng Nhân đạo” năm 2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026); Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5). Đây cũng là dịp tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.