Sau đổ vỡ hôn nhân nhiều năm trước, tôi chỉ ở vậy, làm chỗ dựa cho mẹ già đã ngoài 80 tuổi. Dù mẹ mong mỏi tôi lập gia đình để có cháu bế nhưng tôi mãi chưa tìm được ai có thể khỏa lấp vết thương lòng.

Thế rồi 2 năm trước, tôi tình cờ gặp em trong một lần ghé vào vỉa hè mua rau. Em góa chồng, là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ.

Cùng cảnh cô đơn, chúng tôi đồng cảm. Sau một thời gian quen biết, tôi tỏ tình và được em chấp nhận. Được em đón nhận tình cảm, tôi vui như mới yêu lần đầu.

Ảnh minh họa: P.X

Tôi kể cho mẹ nghe, bà vui không kém. Mẹ giục tôi đưa em về ra mắt. Bà hối thúc tôi nhanh chóng kết hôn nếu cảm thấy đã tìm được một nửa của mình.

Dù vậy, khi tôi ngỏ lời công khai chuyện tình cảm, em lại ngăn cản. Em nói chồng mất chưa lâu, sợ công khai chuyện tình cảm quá sớm nhà chồng sẽ dị nghị, nói ra nói vào.

Tôi thông cảm, nghĩ người phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi xứng đáng được trân trọng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi.

​Cứ thế, chúng tôi qua lại với nhau trong bí mật. Chúng tôi gặp nhau mỗi cuối tuần hoặc lúc rảnh, rồi lại ai về nhà nấy. Dù vậy, tình yêu của chúng tôi lớn dần, sâu đậm theo năm tháng.

Cuối năm nay là sinh nhật tôi. Tôi muốn nhân dịp này công khai chuyện tình cảm, bàn chuyện kết hôn với em. Tôi nói muốn cho em một danh phận. Quan trọng hơn, tôi muốn đưa mẹ con em về chung một nhà để được công khai chăm sóc, bảo vệ.

​Thế nhưng dù khẳng định tình cảm dành cho tôi là thật, em vẫn tiếp tục trì hoãn, xin tôi cho thêm thời gian. Tôi lấy làm khó hiểu, nhiều lần hỏi lý do nhưng em kiên quyết không tiết lộ.

Sự mập mờ của em khiến tôi mệt mỏi với những nghi ngờ. Tôi tự hỏi phải chăng em không thật lòng? Phải chăng em chỉ muốn một người bầu bạn, bớt cô đơn chứ không muốn có một gia đình thực sự?

Niềm tin trong tôi bắt đầu rạn nứt. Tôi đau khổ vì nghĩ rằng lại thêm một lần tan vỡ hạnh phúc. Tôi không thể chịu đựng thêm nên quyết định tìm hiểu để rồi phát hiện sự thật đau lòng.

​Hóa ra, lý do để em trì hoãn là chưa có được tài sản từ gia đình người chồng đã khuất. Bố mẹ chồng em sắp chia đất đai, tài sản cho các con. Em sợ nếu lấy tôi bây giờ, rời khỏi gia đình chồng, em sẽ chịu thiệt, không được thứ gì mang đi.

Em cũng sợ khi đi bước nữa với tôi, con gái sẽ bị chú bác chèn ép, dành phần hơn. Vì vậy, em muốn đợi đến khi được chia đất, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ mới cùng tôi xây dựng hạnh phúc.

​Tôi còn phát hiện thêm chuyện, em sợ về làm dâu nhà tôi phải chăm sóc mẹ chồng già yếu, nhiều bệnh. Dường như em chỉ muốn qua lại để bớt cô đơn chứ chưa thực lòng muốn bước vào cuộc sống gia đình với những gánh nặng và trách nhiệm.

​Phát hiện ấy khiến tôi đau khổ, thất vọng. Tôi không còn thấy người phụ nữ tần tảo mà mình từng quen biết, yêu thương ở em nữa. Đổi lại, tôi chỉ thấy những toan tính lạnh lùng, ích kỷ.

Tình yêu của tôi, sự chân thành của tôi đã bị em đặt lên bàn cân cùng tài sản nhà chồng. Những tính toán của em khiến tôi lo sợ. Tôi băn khoăn việc có nên bỏ ngoài tai mọi thứ, tiếp tục chờ đợi em hay dứt khoát từ bỏ người phụ nữ này?

Độc giả Q.Đ.