MỸ - Kylie Jenner - bạn gái nam diễn viên đẹp nhất thế giới Timothée Chalamet - hứng chịu làn sóng chỉ trích khi vượt qua hàng loạt người mẫu kỳ cựu để trình diễn chiếc áo ngực trị giá 1.300 tỷ đồng của Victoria’s Secret.

Ngay sau khi Kylie Jenner gây bão tại show Victoria’s Secret 2026 với chiếc áo ngực đắt nhất lịch sử lên tới 50 triệu USD (khoảng 1300 tỷ đồng), tranh cãi đã nổ ra.

Người đẹp 29 tuổi là ngôi sao đầu tiên không phải "thiên thần" Victoria’s Secret được khoác lên mình chiếc áo ngực huyền thoại được chờ đợi nhất mỗi show diễn. Việc cô được giao trọng trách này mà không phải các "thiên thần" của Victoria’s Secret đã làm bùng nổ tranh cãi sau show diễn.

Kylie Jenner với chiếc Fantasy Bra trị giá 1.300 tỷ đồng. Ảnh: FilmMagic

Theo Page Six, Adrianne Curry - Quán quân mùa đầu tiên của America’s Next Top Model - đã chỉ trích gay gắt show diễn Victoria’s Secret vì thuê Kylie Jenner cho đêm diễn, cho rằng ngôi sao truyền hình thực tế "không có thân hình của một người mẫu".

Adrianne Curry đã đưa ra những bình luận gay gắt trong buổi livestream mới đây: "Tôi không có ý định công kích Kylie Jenner nhưng cô không phải là một người mẫu đúng nghĩa. Tôi không hiểu tại sao họ lại trao chiếc áo ngực đắt giá nhất cho cô ta. Vị trí đó vốn dành cho ngôi sao sáng nhất buổi tiệc. Đó là vị trí dành cho thiên thần Victoria’s Secret xuất sắc nhất. Điều đó giống như việc giành danh hiệu Nữ hoàng dạ hội nhưng họ lại trao nó cho Jenner một cách dễ dàng", cô nói.

Kylie Jenner ở hậu trường show Victoria’s Secret 2026. Ảnh: IGNV

Chiếc áo ngực đính 4.410 viên kim cương tự nhiên, bao gồm một viên kim cương vàng rực rỡ 75.54 carat theo Victoria’s Secret là một "kiệt tác có một không hai". Fantasy Bra là tâm điểm của các show diễn Victoria’s Secret suốt từ năm 1996 tới nay và luôn được trao cho gương mặt xuất sắc nhất. Do vậy việc hãng này phá lệ, trao cơ hội trình diễn cho nhân vật không phải người mẫu chuyên nghiệp như Kylie Jenner đã gây phản ứng dữ dội.

Adrianne Curry phẫn nộ trước sự xuất hiện của Kylie Jenner đến mức gọi thương hiệu nội y biểu tượng này là "một trò đùa". "Vào năm 2010, tôi có thể nói Victoria’s Secret còn mang một ý nghĩa nào đó, còn bây giờ nó thật vô nghĩa. Victoria’s Secret từng tạo ra những siêu sao chứ không dựa vào việc khoa trương và mượn danh tiếng của người khác để gây chú ý", cô nói.

Kylie Jenner trên sàn diễn: