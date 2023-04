Trước đó Công an thị xã Phú Mỹ nhận được đơn trình báo của bà N.T.H.C. (42 tuổi, trú huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) về việc bị một người tên “Duyên” lừa đặt mua hải sản khô qua Zalo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Thủ đoạn của người này là yêu cầu bà C. giao hải sản khô đến địa chỉ ngã ba Mỹ Xuân (thuộc phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) cho mình, sau khi nhận hàng hứa sẽ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho bà C.

Quá trình vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định Lê Thị Lan Chi là người dùng tài khoản Zalo tên “Duyên” gây ra vụ việc trên nên mời làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Chi đã thừa nhận là người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của Chi, vào khoảng cuối tháng 12/2021, thông qua mạng xã hội Zalo, Chi lập tài khoản tên “Duyên” rồi làm quen và kết bạn với bà C. để mua hải sản khô.

Sau nhiều lần nhận hàng, Chi chỉ trả một số tiền nhất định để tạo lòng tin, rồi sau đó cắt liên lạc với bà C.

Công an xác định, trong khoảng thời gian từ 23/12/2021 đến 10/1/2022, bà C. đã gửi bán hải sản khô cho “Duyên” với tổng trọng lượng gần 4.700kg, trị giá hơn 722 triệu đồng. Trong đó, Chi đã trả số tiền hơn 215 triệu đồng, sau đó cắt liên lạc với bà C.