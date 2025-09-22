Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, tính đến hết tháng 8/2025, cả nước có 16 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó có 1 doanh nghiệp đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong nửa đầu năm 2025 đạt gần 634.570 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, có 101.876 người tham gia mới, thấp hơn nhiều so với số người chấm dứt hợp đồng (130.893 người).

6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh thu bán hàng đa cấp đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam đạt hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm 53% doanh thu toàn ngành.

Các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỷ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp. Ảnh minh họa

Doanh thu của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp chủ yếu vẫn từ các sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm (chiếm khoảng 92% doanh thu). Còn lại là từ đồ gia dụng, quần áo thời trang, thiết bị và mặt hàng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp đã chi trả 2.575 tỷ đồng tiền hoa hồng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp, tương đương 37% doanh thu toàn ngành.

Tuy nhiên, mức hoa hồng, tiền thưởng bình quân của một người tham gia bán hàng chỉ tương đương 8% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Tổng số thuế nộp vào ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đạt 1.302 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng cho biết, trong 8 tháng năm 2025, đơn vị này đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 doanh nghiệp với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Đồng thời, chuyển 2 trường hợp có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép là Greenleaf và LucMall cho cơ quan công an xử lý.