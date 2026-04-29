VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, ở Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, ở Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (SN 1981, ở Hà Nội) về tội Trốn thuế.

Trước đó, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực I - Cục thuế có Công văn gửi Cơ quan điều tra, Công an Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hường.

Tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung, cơ quan chức năng xác định bà Hường không có dữ liệu đăng ký, kê khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động bán đồ hàng hiệu trên mạng xã hội Facebook.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), bà Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội Facebook.

Hàng hóa bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: A.V.

Trong quá trình kinh doanh, bà Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền bán hàng. Các tài khoản được sử dụng gồm 2 tài khoản của bà Hường và 1 tài khoản của chồng bị can.

Bị can Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra (CQĐT) khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Thị Thu Hường tại căn hộ chung cư trên phố Huỳnh Thúc Kháng, thu giữ 17.900 USD và hơn 12 triệu đồng và tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản của bà Hường...

Theo dữ liệu bán hàng thu thập được từ máy tính của bà Hường, cơ quan công an xác định, doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng. Trong đó doanh thu năm 2024 lên tới hơn 216 tỷ đồng.

Kết quả giám định cho thấy, bà Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế GTGT, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).

Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng bà Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho vợ.

Mở rộng điều tra

Căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà bà Hường sử dụng để nhận tiền và thanh toán tiền mua, bán hàng hóa, CQĐT xác định thêm bị can Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần bán hàng hóa cho bà Hường mà không kê khai thuế.

Trong đó, tổng số tiền thuế trốn của Ngô Quốc Phú bị xác định là 433 triệu đồng; Tô Lan Phương 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền trên cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

Đối với chồng và các nhân viên của bà Hường, CQĐT xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của bà Hường, nên không đề cập xử lý.

Tại CQĐT, bà Hường khai từ năm 2020 bán hàng hiệu trên Facebook, hàng hóa được mua lại của các cá nhân không còn nhu cầu sử dụng rồi bán lại cho khách. Bị can thừa nhận không kê khai, báo cáo và nộp thuế.