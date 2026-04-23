Ngày 23/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế, với số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra trong giai đoạn 2022-2024 tại huyện Núi Thành (cũ), do Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố theo quyết định ngày 6/3/2025.

Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi (40 tuổi, trú cùng địa phương) đã tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.

Công an đọc lệnh bắt bị can Võ Thị Ngọc Lan. Ảnh: A.T

Trước đó, ngày 19/12/2025, Công an TP Đà Nẵng cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tường Thi để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cơ quan điều tra, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn tại một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ và cung cấp vật liệu xây dựng.

Qua xác minh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh được xác định có dấu hiệu xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra cho thấy Thi là người chủ mưu, đứng ra thành lập doanh nghiệp này để xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, tổ chức trên cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.