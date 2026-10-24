1. Bản làng nào dưới đây có nghĩa là "dải mây vắt vẻo ngang trời"?
-
Sì Thâu Chải
0%
- Lô Lô Chải0%
- Cu Vai0%
- Thái Hải0%Chính xác
Bản Cu Vai thuộc xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai (trước đây thuộc xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái). Trong tiếng Thái, tên gọi Cu Vai có nghĩa là dải mây vắt vẻo ngang trời.
Trước đây, bản Cu Vai nằm ở một triền đồi cách nơi định cư hiện nay chừng 2km. Tuy nhiên, nơi ở cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở nên tỉnh đã đưa bà con đến nơi ở mới an toàn hơn.
Nhìn từ trên cao, bản làng này nằm trên một đỉnh núi bằng phẳng, có con đường thẳng tắp chạy giữa hai dãy nhà gỗ truyền thống của bà con. Do đó, nhiều người liên tưởng nơi đây như một sân bay dã chiến cheo leo trên đỉnh núi, mang nét tương đồng với sân bay Lukla - nơi được mệnh danh "sân bay nguy hiểm nhất thế giới".
Bản còn được nhiều du khách ưu ái gọi là "chốn bồng lai tiên cảnh" của đại ngàn Tây Bắc.
Ảnh: Nam Xuân Lê
2. Phần đông người dân tại bản là người dân tộc nào?
-
Người Thái
0%
- Người Mông0%
- Người Tày0%
- Người Nùng0%Chính xác
Bản Cu Vai có khoảng 70-80% là bà con người Mông, còn lại là người dân tộc Kinh, dân tộc Thái.
Mỗi mùa, bản Cu Vai có vẻ đẹp riêng. Tháng 12 đến tháng 1 là thời điểm lý tưởng nhất cho việc săn mây, thậm chí nơi đây có thể xuất hiện băng giá. Sang xuân, quanh bản, hoa đào, hoa mận nở rộ, tạo khung cảnh mộng mơ. Tháng 9 - tháng 11, những thửa ruộng bậc thang chuyển màu vàng ruộm.
3. Bản làng này nằm ở độ cao thế nào so với mực nước biển?
-
Trên 1.000m
0%
- Trên 800m0%
- Trên 600m0%
- Trên 500m0%Chính xác
Bản Cu Vai nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, quanh năm được bao phủ bởi những tầng mây trắng bồng bềnh, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng.
Hành trình lên Cu Vai là một trải nghiệm đầy thú vị. Cung đường dài khoảng 7km với nhiều đoạn đã được bê tông hóa, uốn lượn qua những triền núi dốc. Trên đường đi, du khách sẽ choáng ngợp trước những thửa ruộng bậc thang vàng óng vào mùa lúa chín, xen lẫn sắc vàng rực của hoa dã quỳ và những triền hoa dại tím biếc trải dài theo sườn núi.
Ảnh: Nam Xuân Lê
4. Đâu là 3 đỉnh núi được du khách mê trekking yêu thích tại xã Hạnh Phúc?
-
Tà Xùa, Sa Mu, Tà Chì Nhù
0%
- Tà Xùa, Pu Si Lung, Pu Ta Leng0%
- Ngũ Chỉ Sơn, Lảo Thần, Sa Mu0%
- Sa Mu, Lảo Thần, Nhìu Cồ San0%Chính xác
Xã Hạnh Phúc, Lào Cai được đánh giá có tiềm năng lớn về du lịch mạo hiểm, nổi bật với các đỉnh núi cao như Tà Xùa, Sa Mu, Tà Chì Nhù và khu khoáng nóng.
Nơi đây đang phát triển mạnh mô hình homestay, trekking và trải nghiệm văn hóa bản địa, hấp dẫn du khách.
5. Ngoài bản làng đẹp, các đỉnh núi cao hùng vĩ, xã Hạnh Phúc còn có tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch độc đáo nào?
-
Bay dù lượn
0%
- Khám phá hang động và chèo thuyền trên sông0%
- Suối khoáng nóng tự nhiên0%Chính xác
Xã Hạnh Phúc có những dòng suối khoáng nóng tự nhiên được ví như "món quà" mà tạo hóa ban tặng.
Suối khoáng tại đây có nhiệt độ từ 40-45 độ C, giàu khoáng chất tốt cho sức khỏe - một lợi thế riêng có để địa phương phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng, một sản phẩm đặc trưng đang ngày càng thu hút du khách trong và ngoài nước.
-
Xem thêm về:
-
du lịch Tây Bắc
-
Du lịch Lào Cai
Tin cùng chuyên mục
Tin mới
- Khám phá hang động và chèo thuyền trên sông
- Tà Xùa, Pu Si Lung, Pu Ta Leng
- Trên 800m
- Người Mông
- Lô Lô Chải