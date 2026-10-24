Chính xác

Bản Cu Vai thuộc xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai (trước đây thuộc xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái). Trong tiếng Thái, tên gọi Cu Vai có nghĩa là dải mây vắt vẻo ngang trời.

Trước đây, bản Cu Vai nằm ở một triền đồi cách nơi định cư hiện nay chừng 2km. Tuy nhiên, nơi ở cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở nên tỉnh đã đưa bà con đến nơi ở mới an toàn hơn.

Nhìn từ trên cao, bản làng này nằm trên một đỉnh núi bằng phẳng, có con đường thẳng tắp chạy giữa hai dãy nhà gỗ truyền thống của bà con. Do đó, nhiều người liên tưởng nơi đây như một sân bay dã chiến cheo leo trên đỉnh núi, mang nét tương đồng với sân bay Lukla - nơi được mệnh danh "sân bay nguy hiểm nhất thế giới".

Bản còn được nhiều du khách ưu ái gọi là "chốn bồng lai tiên cảnh" của đại ngàn Tây Bắc.

Ảnh: Nam Xuân Lê