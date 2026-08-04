Bản làng xanh mát cách Hà Nội 250km, khách đến hái rau, tự nấu cơm

Cách Hà Nội khoảng 250km, bản Luộc thuộc tổ 5, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang (thị trấn Na Hang cũ) là địa điểm hút khách nhờ khung cảnh nguyên sơ, thời tiết mát mẻ và không gian trong lành, yên bình.

Bản nằm biệt lập, lọt thỏm giữa thung lũng rộng, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi cao. Từ trung tâm thị trấn Na Hang cũ, du khách di chuyển men theo khe núi khoảng 2km, qua một cái dốc dài là đến bản.

Khách lưu trú ở homestay bản địa, thưởng thức các món ngon bình dân ở bản Luộc. Ảnh: Hải Đăng hay đi

Lịch trình lý tưởng để khám phá bản Luộc là 2 ngày 1 đêm. Ngoài dạo bộ quanh bản, du khách có thể xem người dân làm nương rẫy, trồng rau, chăn nuôi… hoặc trải nghiệm đời sống sinh hoạt của bà con bằng cách tự hái rau, thu hoạch dâu tây hay nhóm bếp củi, nấu cơm…

Về ẩm thực, khách lưu trú tại bản sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều món bản địa hấp dẫn như: rau rừng, gà đồi, cơm nấu kiểu truyền thống.

Các món ăn không cần chế biến cầu kỳ nhưng vẫn giữ được hương vị mộc mạc, tự nhiên.

Bản làng yên tĩnh mang đậm nét đẹp vùng núi phía Bắc

Nằm ẩn mình giữa những ngọn núi cao, bao quanh bởi những mỏm đá lớn thuộc địa phận thung lũng Sủng Là, xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang (khu vực huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ), bản Lao Xa là địa điểm du lịch hút khách vài năm gần đây nhờ vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh.

Quanh bản hiện có 5 ngôi nhà trình tường 3 gian với tuổi đời khoảng 80 năm, được lợp ngói âm dương.

Ngoài ra, bà con còn dựng mới khoảng 60 ngôi nhà theo đúng kiến trúc và nét văn hóa của dân tộc Mông, bao gồm khuôn viên, hàng rào đá. Xung quanh nhà, họ trồng rau và hoa.

Khung cảnh bình yên, xanh mát ở Lao Xa. Ảnh: Quang Huy/@Huythichdichiu

Tới bản Lao Xa, du khách có thể kết hợp dạo bộ ngắm cảnh hoặc trò chuyện cùng người địa phương, tìm hiểu về nghề chạm khắc bạc truyền thống.

Tuy không có quá nhiều trải nghiệm như các bản làng du lịch cộng đồng khác nhưng điểm đến này khiến du khách có cảm giác được “chữa lành”, giải tỏa căng thẳng hiệu quả.

Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm nhiều món ăn đặc sắc mang đậm văn hóa ẩm thực bản địa như: thịt lợn đen nướng, gà rừng, canh rau rừng…

Nếu đến Lao Xa lần đầu, lại muốn có nhiều thời gian khám phá và trải nghiệm, du khách có thể chọn đặt tour 3 ngày 2 đêm với chi phí khoảng 3,4 triệu đồng/người, bao gồm dịch vụ di chuyển bằng xe máy, ăn uống và lưu trú tại homestay địa phương.

Ngôi làng biệt lập giữa rừng già ở Tuyên Quang

Nằm ẩn mình giữa khu rừng già rộng khoảng 500ha, làng Sảo Há thuộc thôn Khó Chơ, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang (xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ) là địa điểm du lịch hút khách vài năm gần đây.

Ngôi làng này từng là bối cảnh của bộ phim "Tết ở làng địa ngục", công chiếu năm 2023 và nhanh chóng trở thành tọa độ check-in hấp dẫn du khách nhờ cảnh quan đẹp nguyên sơ, pha chút ma mị.

Theo tiếng Mông, Sảo Há có nghĩa là "thung lũng trên cao". Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi làng nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển.

Làng Sảo Há gây ấn tượng với cảnh quan nguyên sơ, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Ảnh: Quang Huy/@Huythichdichiu

Vì địa hình núi cao nên ngôi làng sở hữu bầu không gian trong lành, thoáng đãng. Ngay cả khi có nắng, thời tiết cũng mát mẻ, dễ chịu, khác hẳn dưới miền xuôi.

Điều này khiến du khách đến làng cũng cảm thấy thoải mái, thư giãn, được hòa mình vào thiên nhiên.

Nếu có dịp ghé thăm làng Sảo Há, ngoài trải nghiệm đời sống sinh hoạt thường ngày của bà con, tìm hiểu về nghề truyền thống, du khách còn có thể kết hợp tham quan rừng trúc, nhà cổ, miếu Sảo Há,…

Ở làng Sảo Há hiện chưa có dịch vụ du lịch. Vì núi rộng, làng hẹp, lại chưa có điện nước sinh hoạt và sóng điện thoại cũng không ổn định nên điểm đến này chỉ phù hợp để du khách ghé thăm trong ngày.