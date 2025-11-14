Từng sống tại một căn hộ cao cấp ở khu Mễ Trì (Hà Nội), chị Nguyễn Thu Phương đã mạnh dạn “bỏ phố về quê”. Sau những năm làm việc online và chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, chị tin rằng rời phố sẽ giúp gia đình tìm lại nhịp sống cân bằng hơn.

Năm 2022, chị quyết định bán căn hộ chung cư để mua đất xây nhà tại Quốc Oai, với mong muốn có khu vườn nhỏ, trồng cây và tận hưởng không khí trong lành.

Tổng tiền đất và tiền xây nhà tốn gần 3 tỷ đồng. Khi căn nhà hoàn thiện và chuyển về ở, chị mới thấy mọi việc không như mong đợi.

Mảnh đất nằm sâu trong làng, xa khu trung tâm khiến sinh hoạt hàng ngày trở nên bất tiện. Chợ chỉ họp buổi sáng. Muốn mua sắm, chị phải chạy xe hàng chục cây số ra khu đô thị lân cận. Khu vực thiếu các tiện ích thiết yếu như tạp hóa, siêu thị, phòng khám... đường xá nhỏ hẹp và vắng vẻ.

Nhiều người vỡ mộng sau khi bỏ phố về quê. Ảnh minh họa: D.A

Cuộc sống ở quê cũng không dễ hòa nhập. Vì không phải người địa phương, chị cảm thấy lạ lẫm trước nếp sinh hoạt truyền thống của làng. Trong khi đó, con gái vẫn học tại trường cũ ở Mễ Trì nên mỗi ngày chị phải di chuyển gần 40km đưa đón. Dù công việc cho phép làm online, việc đi lại xa khiến chị dần kiệt sức.

Gia đình hai bên nội - ngoại ở Thái Bình (cũ) cũng gặp khó khăn mỗi khi muốn lên thăm, vì quãng đường xa và giao thông không thuận tiện.

Sau hơn một năm, chị Phương quyết định rao bán căn nhà ở Quốc Oai với giá hơn 3 tỷ đồng, nhưng phải mất gần 1 năm mới có người mua. Khi quay lại phố tìm mua căn hộ, chị mới biết giá nhà tại đây đã tăng gấp đôi. Căn hộ cũ từng bán hơn 2 tỷ đồng, hiện có giá khoảng 6 tỷ đồng.

Những căn tương đương trong cùng khu vực đều tăng mạnh khiến chị không đủ khả năng mua lại. Chị Phương nhận ra chỉ trong 2 năm, quyết định “bỏ phố về quê” khiến mình "đánh rơi" mất 4 tỷ đồng - một khoản không hề nhỏ.

Chị Nguyễn Hải Vân (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng vỡ mộng với nhà vườn ở quê. Hai năm trước, vợ chồng chị mua một mảnh đất ở Lương Sơn (Hòa Bình cũ) với ý định làm ngôi nhà nghỉ cuối tuần, nơi cả gia đình có thể tránh khói bụi thành phố, làm vườn, trồng hoa. Mảnh đất nằm giữa vùng đồi núi, phong cảnh nên thơ và không khí trong lành.

Nhưng ngay từ khi bắt đầu xây nhà, khó khăn đã xuất hiện. Khu vực chị mua gần như chưa có hạ tầng. Đường đi nhỏ hẹp, chưa có điện lưới và nước máy. Gia đình phải bỏ thêm hàng trăm triệu đồng để kéo đường điện, mua nước sinh hoạt từ một hộ dân gần đó.

“Lúc đầu, tôi nghĩ chỉ tạm thời thôi, nhưng gần hai năm rồi mà khu vực vẫn không có gì thay đổi”, chị Vân kể.

Hạ tầng tại nhiều khu vực vùng quê chưa đầy đủ. Ảnh: D.A

Những ngày đầu, chị Vân hào hứng đầu tư hàng trăm triệu đồng mua cây cảnh, hoa, rau giống về trồng. Nhưng vì không ở thường xuyên, không có người chăm sóc, cây cối chết dần. Đất đồi khô cằn, thiếu nước, rau cỏ khó mọc. Công việc ở thành phố bận rộn khiến chị ít có thời gian về nhà, dần dần, sự hứng khởi ban đầu nhường chỗ cho cảm giác tiếc nuối.

“Giờ nhà để trống, thi thoảng cuối tuần mới về, mà về cũng chỉ vài tiếng rồi lại quay về Hà Nội. Cảm giác xa xôi, bất tiện khiến tôi không còn mặn mà, dù từng kỳ vọng đó sẽ là ‘ngôi nhà thứ hai’ của gia đình”, chị Vân nói.

Hiện ngôi nhà được chị rao bán với giá khoảng 4 tỷ đồng, nhưng chưa có khách hỏi mua. Đa phần người quan tâm cũng chỉ xem ảnh rồi thôi. Ai cũng e ngại vì khu này chưa có gì.

Thực tế, phần lớn các khu đất ven đô, đặc biệt khu vực miền núi lân cận Hà Nội, vẫn trong giai đoạn phát triển. Việc thiếu điện nước ổn định, đường xá chưa hoàn chỉnh, dịch vụ công cộng hạn chế khiến đời sống thường nhật gặp nhiều trở ngại.

Trong khi đó, nhiều người rời phố về quê nhưng vẫn duy trì công việc, học tập và các mối quan hệ ở đô thị, dẫn đến việc di chuyển thường xuyên, tốn thời gian và chi phí.

Chưa kể để thích nghi với môi trường mới đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ hạ tầng sinh hoạt đến tâm lý và khả năng chấp nhận sự khác biệt. Phong trào “bỏ phố về quê” dường như đã qua cơn sốt, để lại nhiều bài học đắt giá.