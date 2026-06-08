“Tại Logitech G, chúng tôi coi thiết lập của người chơi như một yếu tố sẽ đồng hành và phát triển cùng họ khi kỹ năng chơi game ngày càng được nâng cao”, ông Robin Piispanen, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Logitech G chia sẻ.

Bàn phím này được tạo ra cho những game thủ muốn hiệu năng cá nhân hóa. G512 X mang đến vô vàn khả năng, kết hợp kỹ thuật chế tạo đạt chuẩn thi đấu cạnh tranh với khả năng tùy chỉnh DIY ấn tượng, tạo nên một thiết bị được thiết kế riêng để phục vụ cộng đồng PC tuỳ biến.

Bàn phím G512 X tích hợp công nghệ cảm biến TMR (Tunnel Magneto Resistance) tiên tiến, giúp sản phẩm vượt xa các thao tác nhập liệu nhị phân “bật/tắt” thông thường. Nhờ đó, người chơi có thể gán hành động dựa trên độ sâu hành trình của phím - lý tưởng cho các trò chơi mô phỏng máy bay, đua xe hay bắn súng chiến thuật, khi từng milimet độ chuẩn đã có thể quyết định giữa chiến thắng và thất bại.

Bàn phím G512 X có hai phiên bản layout 75 và 98, là chiếc bàn phím linh hoạt nhất mà Logitech G từng sản xuất, bao gồm:

Tính năng Dual Swap: Với tính linh hoạt phần cứng tối ưu, G512 X cho phép người chơi sử dụng cả switch analog lẫn cơ học trên bất kỳ 39 vị trí switch TMR lai nào, tương thích với hầu hết các switch analog và switch cơ học 3 chân/5 chân phổ biến. Bàn phím còn được trang bị 9 switch analog Gateron KS-20 mang lại lợi thế cạnh tranh trong chơi game.

Hiệu suất True 8K: Với độ trễ 0,125ms từ đầu đến cuối, G512 X sở hữu hiệu năng True 8K, bao gồm tốc độ lấy mẫu 8K, tốc độ báo cáo 8K và khả năng xử lý tín hiệu 8K, mang lại độ chính xác cao.

Tính năng Multipoint Action và vòng SAPP (Second Actuation Pressure Point - Điểm kích hoạt thứ hai): Gán hai thao tác cho một lần nhấn phím ở các độ sâu hành trình khác nhau bằng phần mềm G HUB, sau đó thêm vòng SAPP để tạo điểm nhấn xúc giác đánh dấu điểm kích hoạt thứ hai.

Núm xoay Dual Dials: Hai núm xoay phần cứng điều khiển Dual Dials có thể gán và tùy chỉnh chức năng hoàn toàn bằng phần mềm, biến bàn phím thành một trung tâm điều khiển chuyên dụng.

Thanh đèn RGB Lightbar táo bạo: Một “kiệt tác” được phủ lớp PVD, với các họa tiết sắc nét nhịp nhàng và dải ánh sáng sống động, được thiết kế nhằm khuếch đại tối đa năng lượng mỗi khi chơi game.

Trải nghiệm thoải mái: Để tối ưu độ sáng của thanh đèn và đảm bảo sự thoải mái trong các phiên chơi kéo dài, G512 X có thể được trang bị thêm kê tay Playroom bằng acrylic cao cấp, được bán riêng cho cả hai kiểu layout phím 75 và 98.

Chơi và Lưu trữ: Phía sau của G512 X có hai khay chứa giúp người dùng truy cập nhanh đến 9 switch từ tính Gateron KS-20 cao cấp, 5 vòng SAPP. Bên cạnh đó, hai công cụ nhổ switch và keycap của G512 X còn có thể đóng vai trò làm chân nâng độ cao tuỳ theo nhu cầu chơi game của người dùng.

“G512 X là lời tri ân của chúng tôi dành cho những game thủ đam mê tùy biến thiết bị và trải nghiệm chơi game”, bà SM Lahti, Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm Toàn cầu của Logitech G chia sẻ. “Thiết kế này thúc đẩy cả ngành công nghiệp tiến về phía trước, thay đổi cách game thủ kết nối với thiết bị và tận hưởng các tựa game yêu thích của mình.”

Với hai tùy chọn màu đen và trắng, G512 X được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho chuột chơi game không dây G502 X Plus LIGHTSPEED và tai nghe chơi game không dây G522 LIGHTSPEED danh tiếng. Đây là dòng sản phẩm G5 Series mới nhất của Logitech G, một hệ sinh thái dành cho game thủ yêu cầu hiệu năng và cá nhân hóa.

Thị trường Việt Nam sẵn sàng đón chờ sự ra mắt mới nhất

Hiện tại, Logitech G đang triển khai chương trình khuyến mãi tại thị trường Việt Nam khi mua bàn phím G512 X với nhiều voucher giảm giá khi mua bàn phím và khi mua combo bàn phím G512 X và kê tay Playroom càng có nhiều ưu đãi voucher và quà tặng hấp dẫn.

Ngoài ra, trong buổi livestream cùng đội tuyển GAM Esports trên kênh Shopee của Logitech vào 20h30 ngày 16/6/2026, khách hàng sẽ có cơ hội nhận nhiều ưu đãi độc đáo. Gần đây, Logitech G cũng đã ra mắt chuột PRO X2 Superstrike với livestream kết hợp với đội tuyển GAM Esports bán hết 100% sản phẩm của đợt mở bán chỉ trong 90 phút. Lần ra mắt mới nhất này của G512 X, thị trường chờ đợi rằng Logitech G tiếp tục thiết lập một ranh giới mới về hiệu suất linh hoạt, giúp người dùng tạo ra những đột phá trong chơi game, giúp người chơi tiến lên một tầm cao mới và nó thực sự tiếp lửa cho niềm đam mê.

(Nguồn: Logitech G)