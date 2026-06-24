Trong bối cảnh các yêu cầu về tuân thủ bản quyền phần mềm ngày càng được chú trọng, đặc biệt sau khi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi có hiệu lực và Công điện 38/CĐ-TTg được ban hành, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu rà soát lại hiện trạng sử dụng phần mềm của mình. Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở việc sử dụng phần mềm hợp pháp, mà còn là lựa chọn License phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế.

Thực tế cho thấy không ít doanh nghiệp đầu tư License vượt quá nhu cầu sử dụng, trong khi một số doanh nghiệp khác lại gặp khó khăn trong quản lý, mở rộng hoặc nâng cấp hệ thống do lựa chọn mô hình cấp phép chưa phù hợp ngay từ đầu.

Đây cũng là một trong những nội dung được các Chuyên gia Tư vấn Giải pháp Microsoft tại CMC Telecom chia sẻ tại webinar "Triển khai bản quyền phần mềm hiệu quả cho SME".

Lựa chọn License phù hợp: Bài toán không chỉ nằm ở quy mô doanh nghiệp

Một trong những quan điểm được các diễn giả nhấn mạnh tại chương trình là: không tồn tại một mô hình License phù hợp cho tất cả doanh nghiệp. Một doanh nghiệp với khoảng 20 người dùng và hạ tầng vận hành chủ yếu tại chỗ (On-Premises) sẽ có những yêu cầu rất khác so với doanh nghiệp 200 người dùng đang khai thác email doanh nghiệp, các nền tảng cộng tác trực tuyến và dịch vụ cloud.

Chia sẻ tại webinar, anh Nguyễn Cửu Hoàng Khang, Chuyên gia Tư vấn Giải pháp Microsoft tại CMC Telecom cho biết:

"Không có một mô hình License phù hợp cho tất cả doanh nghiệp. Việc lựa chọn License cần xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế, quy mô người dùng, hiện trạng hạ tầng CNTT và định hướng phát triển của từng doanh nghiệp. Một lựa chọn phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu tuân thủ mà còn giải bài toán bảo mật, tối ưu chi phí đầu tư và vận hành trong dài hạn."

Cũng theo các chuyên gia, khi đánh giá một phương án cấp phép, doanh nghiệp cần xem xét đồng thời nhiều yếu tố như số lượng người dùng, hình thức làm việc, yêu cầu bảo mật, khả năng mở rộng cũng như kế hoạch phát triển trong tương lai.

Đây cũng là lý do cùng một sản phẩm Microsoft nhưng có thể tồn tại nhiều hình thức cấp phép khác nhau. Bài toán không nằm ở việc lựa chọn gói License có nhiều tính năng nhất, mà là lựa chọn mô hình phù hợp nhất với nhu cầu vận hành thực tế của doanh nghiệp.

Tại chương trình, các diễn giả cũng đã phân tích những điểm khác biệt giữa các hình thức cấp phép Windows và Office dành cho doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ những lưu ý giúp doanh nghiệp quản lý License hiệu quả hơn trong quá trình vận hành.

Từ License đến bài toán xây dựng lộ trình đầu tư công nghệ

Một điểm đáng chú ý khác được trao đổi tại webinar là việc tiếp cận License theo từng kịch bản vận hành cụ thể. Từ kinh nghiệm tư vấn và triển khai thực tế, các Chuyên gia Tư vấn Giải pháp Microsoft tại CMC Telecom đã giới thiệu 4 kịch bản phổ biến thường gặp tại doanh nghiệp SME. Mỗi kịch bản phản ánh một nhu cầu khác nhau, từ hợp thức hóa hệ thống hiện hữu, chuẩn hóa môi trường làm việc đến xây dựng nền tảng cộng tác và quản trị hiện đại.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp tránh tình trạng đầu tư dàn trải hoặc lựa chọn giải pháp vượt quá nhu cầu thực tế. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với từng giai đoạn phát triển, đồng thời cân bằng giữa yêu cầu tuân thủ, hiệu quả vận hành và ngân sách đầu tư.

Trong phần hỏi đáp, nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ sự quan tâm tới các chủ đề như lựa chọn giữa License vĩnh viễn và thuê bao, quản lý License trong môi trường doanh nghiệp, hợp thức hóa hệ thống đang sử dụng phần mềm không bản quyền hay lộ trình triển khai Microsoft 365.

Điểm chung của những câu hỏi này cho thấy doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc sử dụng phần mềm một cách hiệu quả và bền vững, thay vì chỉ dừng lại ở việc đáp ứng yêu cầu tuân thủ.

Là đối tác Tier 1 Cloud Solution Provider của Microsoft tại Việt Nam, CMC Telecom hiện đang đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp trong tư vấn, triển khai và tối ưu các giải pháp Microsoft. Thông qua chương trình, CMC Telecom mong muốn mang đến những góc nhìn thực tiễn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các mô hình cấp phép hiện nay, từ đó xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp với nhu cầu vận hành và định hướng phát triển trong dài hạn.

Webinar thuộc series THE NEXT-GEN INFRA - chuỗi chuyên đề dành cho doanh nghiệp SME do CMC Telecom tổ chức, với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực vận hành. Chương trình tập trung chia sẻ những góc nhìn, kinh nghiệm và bài học thực tiễn cùng các giải pháp công nghệ giúp doanh nghiệp tối ưu hạ tầng, tăng cường bảo mật, kiểm soát chi phí và sẵn sàng cho các yêu cầu phát triển trong tương lai.

(Nguồn: CMC Telecom)