Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ, là các công ty chuyên cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi cả nước được khởi tố liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền.

Cung cấp hàng trăm máy tính cài phần mềm "lậu"

Theo cơ quan công an, thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép các sản phẩm phần mềm máy tính có bản quyền (đặc biệt là hệ điều hành Windows và Microsoft Office) diễn ra khá phổ biến.

Các đối tượng thường lợi dụng website, diễn đàn và sàn thương mại điện tử để mua bán, chia sẻ các công cụ bẻ khóa (crack, key lậu, activator...) nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ của nhà sản xuất.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn.

Công ty có trụ sở tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1981) làm giám đốc,

Quá trình kiểm tra xác định toàn bộ số máy tính này được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows và Office sử dụng công cụ kích hoạt bản quyền trái phép.

Mở rộng điều tra tại một cơ sở giáo dục trên địa bàn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính do nhà trường quản lý có dấu hiệu vi phạm tương tự.

Số máy tính này được cung cấp bởi hai doanh nghiệp có trụ sở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội gồm: Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Tek-Solution.

Thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Cơ quan điều tra cho biết, giá trị bản quyền hợp pháp của hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office trên thị trường hiện dao động từ 4-9 triệu đồng/máy.

Với hàng trăm máy tính vi phạm được phát hiện, thiệt hại trực tiếp đối với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc đối với Khuất Tiến Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTV giải pháp công nghệ Tek-solution tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ảnh: CACC

Bên cạnh thiệt hại về kinh tế, hành vi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm, làm suy giảm hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và gây tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát đi cảnh báo về rủi ro an ninh mạng. Việc sử dụng các phần mềm được kích hoạt trái phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin rất lớn.

Các máy tính dùng phần mềm "lậu" dễ bị hacker cài cắm mã độc, phần mềm gián điệp, từ đó tạo lỗ hổng cho các cuộc tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và xâm phạm bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng như cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.