Sau nhiều năm hoạt động tại thị trường châu Á, Trần Quốc Khôn (Danny Chan Kwok Kwan) vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Tuyệt đỉnh Kung Fu, Đội bóng Thiếu Lâm, Ip Man 3 hay Ip Man 4. Nam diễn viên được biết đến nhiều nhất với hình tượng Bruce Lee trên màn ảnh, đồng thời từng hợp tác cùng những tên tuổi lớn như Châu Tinh Trì và Chân Tử Đan. Thông tin anh tham gia một dự án game mới tại Việt Nam với vai trò đại sứ hình ảnh đang thu hút sự chú ý lớn, bởi đây cũng là lần đầu tiên tài tử nhận lời hợp tác trong lĩnh vực giải trí số.

Tạo hình Trần Quốc Khôn trong game Tuyệt Đỉnh Chiến Giới. Ảnh: NPH Vplay

Đồng hành cùng Trần Quốc Khôn là đạo diễn Dương Minh Chiến, người vừa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục Phim Việt Nam dự thi tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) với tác phẩm Truy Tìm Long Diên Hương. Bên cạnh các dự án điện ảnh, anh còn là người sáng lập Action C, nhóm làm phim hành động quy tụ nhiều diễn viên võ thuật và chuyên gia đóng thế chuyên nghiệp. Trước khi tạo dấu ấn ở phòng vé, Action C từng được cộng đồng yêu điện ảnh biết đến nhờ những thước phim hành động giàu tính thực chiến, đồng thời tham gia dàn dựng cho nhiều dự án lớn như Lật Mặt, Hương Ga...

Nguồn ảnh: Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng - Da Nang Asian Film Festival

Sự xuất hiện chung của Trần Quốc Khôn và đạo diễn Dương Minh Chiến trong một dự án mới đã được giữ kín hoàn toàn cho đến ngày công bố. Điều bất ngờ là màn kết hợp của hai tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh không dành cho một bộ phim, mà là chiến dịch ra mắt Tuyệt Đỉnh Chiến Giới, tựa game MMORPG do Vplay phát hành. Nhà phát hành cho biết dự án được triển khai theo định hướng "Điện ảnh và game giao thoa", hướng tới việc đưa cách kể chuyện và ngôn ngữ hình ảnh của điện ảnh vào hoạt động quảng bá Tuyệt Đỉnh Chiến Giới.

Tuyệt Đỉnh Chiến Giới dự kiến sẽ ra mắt trong quý IV/2026

Chia sẻ về quyết định nhận lời tham gia dự án, Trần Quốc Khôn cho biết bản thân đã dành nhiều sự quan tâm cho thị trường Việt Nam từ trước và xem đây là cơ hội phù hợp để hiện thực hóa mong muốn đó.

"Trước đây tôi có mong muốn mở rộng phát triển tại thị trường Việt Nam. Lần hợp tác này đã mở ra cơ hội cho tôi được tới Việt Nam và tìm hiểu về thị trường này. Đây là tựa game được Vplay phát hành, một đơn vị lớn và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chiến dịch quảng bá của dự án cũng được đầu tư quy mô lớn. Đó là những lý do khiến tôi quyết định tới Việt Nam hợp tác. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh", nam tài tử chia sẻ.

Giao diện game Tuyệt Đỉnh Chiến Giới

Theo đại diện Vplay, màn kết hợp giữa Trần Quốc Khôn, đạo diễn Dương Minh Chiến và Action C chỉ là bước khởi đầu cho chiến dịch ra mắt của Tuyệt Đỉnh Chiến Giới. Thay vì giới thiệu sản phẩm theo cách truyền thống, nhà phát hành lựa chọn khai thác ngôn ngữ điện ảnh để kể câu chuyện về thế giới game, qua đó mang đến một trải nghiệm mới mẻ hơn cho cộng đồng yêu thích dòng MMORPG trước thời điểm tựa game chính thức ra mắt.

(Nguồn: Vplay)