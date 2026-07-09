Tại sự kiện Google Marketing Live Đông Nam Á diễn ra ở Singapore hôm 7/7, bà Sapna Chadha, Phó Chủ tịch Google phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á cho rằng, phát triển ứng dụng và game sẽ là lĩnh vực có tiềm năng tạo ra giá trị kinh tế lớn nhất từ AI tại Việt Nam trong 3-5 năm tới.

Bà Sapna Chadha, Phó Chủ tịch Google phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á tại Diễn đàn Fortune Brainstorm AI Singapore, tháng 7/2025. Ảnh: Fortune

Theo bà, lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở quy mô thị trường trong nước mà ở khả năng xây dựng các sản phẩm số phục vụ người dùng toàn cầu.

"Google nhận thấy phát triển ứng dụng và game tại Việt Nam là một cơ hội rất lớn, đặc biệt là khả năng ‘xuất khẩu’ sản phẩm xây dựng tại Việt Nam phục vụ người dùng trên toàn thế giới", bà chia sẻ.

Bà Chadha cũng cho rằng AI đang giúp hạ thấp rào cản trong phát triển sản phẩm số. Những công việc trước đây đòi hỏi nhiều nhân lực hoặc chi phí lớn như sản xuất hình ảnh, video hay tối ưu chiến dịch quảng cáo hiện có thể được hỗ trợ bởi AI tạo sinh, giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận những công cụ vốn chỉ các tập đoàn lớn mới có điều kiện sử dụng.

Google đang bổ sung nhiều công cụ AI vào nền tảng quảng cáo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tạo nội dung, xây dựng chiến dịch và đưa ra các phân tích tiếp thị. Theo bà Chadha, AI không thay thế con người mà giúp đơn giản hóa quy trình, đồng thời vẫn để doanh nghiệp giữ quyền kiểm soát các quyết định quan trọng.

Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh ngành ứng dụng Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Tại Google Apps Summit 2025, Google cho biết doanh thu ngành game và ứng dụng Việt Nam tăng 65% trong năm 2024, cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo số liệu Google công bố từ AppMagic, các ứng dụng do lập trình viên Việt Nam phát triển đạt hơn 6 tỷ lượt tải trong năm 2024, trong đó khoảng 5,7 tỷ lượt đến từ người dùng quốc tế. Hệ sinh thái Google Play cũng giúp các nhà phát triển Việt thu về hơn 2.000 tỷ đồng doanh thu từ thị trường nước ngoài và tạo khoảng 490.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp.

Ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam khi đó nhận định, Việt Nam không còn chỉ là một thị trường mới nổi mà đã trở thành "cường quốc ứng dụng toàn cầu". Theo ông, kết quả xuất khẩu của các nhà phát triển trong nước cho thấy tiềm năng để Việt Nam tiếp tục mở rộng thị phần trên thị trường ứng dụng quốc tế.