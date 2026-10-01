Bản tin chiều 1/10: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả

Bản tin chiều 1/10: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả lớn nhất Đắk Lắk; Ông Trump nói việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là 'chiến thắng'; HLV Pakistan tuyên bố muốn loại tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup