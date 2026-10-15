Bản tin chiều 15/10: Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn; Ông Zelensky tuyên bố không từ chức, nói Ukraine chưa thể tổ chức bầu cử; MU chốt phương án chiêu mộ Endrick