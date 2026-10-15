Bản tin sáng 15/10: Tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long lĩnh án 30 tháng tù; Hà Nội sẽ cắt tỉa chùm hoa sữa để giảm mùi hương; Giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' bị khởi tố; Thủ tướng Israel tuyên bố ‘phải lật đổ chế độ Iran’