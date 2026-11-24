Bản tin chiều 24/11: Cháy quán bún bò ở Hà Tĩnh, nữ chủ quán tử vong; Cháy nhà 4 tầng ở phố cổ Hà Nội, khói bốc nghi ngút; Bắt giữ tên trộm thuê nhà nghỉ để theo dõi gia chủ