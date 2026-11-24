Bản tin sáng 24/11: Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét; CĐV Thái Lan ngả mũ trước trận hòa lịch sử của U17 Việt Nam; Phải xin ý kiến trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên khi nhận trẻ làm con nuôi; Hàn Quốc thay thế hàng loạt quan chức cấp cao