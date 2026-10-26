Bản tin chiều 26/10: Cảnh sát vây bắt hai người cầm hung khí cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa; Tổng thống Trump kêu gọi người dân Israel bỏ phiếu cho ông Netanyahu; Sút hỏng 11m, U15 Việt Nam thua sát nút Iran tại World Cup