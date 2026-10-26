Bản tin sáng 26/10: Xét xử trực tuyến Shark Bình và Phó Đức Nam tại 3 điểm cầu; Đề xuất không phải lập biên bản với vi phạm phát hiện bằng camera, máy đo nồng độ cồn; Phim có cảnh 18+ của Vân Dung nhấn chìm 'Trại buôn người'