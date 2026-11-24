Bản tin cuối ngày 24/11: Công an xác định nguồn phát nổ khí gas làm 7 người tử vong ở Hà Nội; Lầu Năm Góc trì hoãn phê duyệt chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine; CAHN thắng trận lịch sử trước đại gia Nhật Bản ở Cúp C1 châu Á