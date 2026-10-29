Bản tin cuối ngày 29/10: Hàng trăm cảnh sát vào rừng truy bắt hai phạm nhân trốn Trại giam A2; Khởi tố giám đốc một công ty bê tông; Lầu Năm Góc sa thải chiến lược gia quân sự hàng đầu