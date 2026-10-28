Bản tin cuối ngày 28/10: Phạm nhân Võ Hoàng Duy bỏ trốn khỏi Trại giam A2 đã bị bắt; Hai sinh viên cùng 11 đối tượng bị khởi tố; Ukraine tung bằng chứng bắn hạ 3 UAV đánh chặn của Nga