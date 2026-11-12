Bản tin sáng 12/11: Bắt giữ nghi phạm sát hại cô gái, chôn thi thể phi tang ở TPHCM; Miền Bắc mưa giông kèm rét, Trung Bộ còn mưa lớn; Đại sứ Nga tại Mỹ đột ngột qua đời ở tuổi 66; 3 nhóm rau, củ, quả rất tốt cho mùa đông