Bản tin chiều 11/11: Người đàn ông rao bán đất kèm hình ảnh trụ sở công an; Xử lý nhóm thanh niên bốc đầu xe, nẹt pô giữa đêm ở TPHCM; Iran tuyên bố tiêm kích F-35 của Mỹ không thể giúp tàu thuyền đi qua Hormuz