Bản tin sáng 13/11: Lãnh đạo xã nói gì về clip con dâu đánh mẹ chồng ở Hà Nội?; Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc còn mưa giông; Tiết lộ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và các đặc phái viên Mỹ; Michael Carrick rơi nước mắt khi chia tay MU