Tết ăn con dúi: Nghi lễ độc đáo của người Ba Na

Tết ăn con dúi - Lễ Ét Đông, một trong những ngày lễ quan trọng và độc đáo nhất của người Ba Na nhánh Jơ Lâng. Vì sao loài vật nhỏ bé chỉ ăn rễ tre, rễ cỏ lại trở thành biểu tượng thiêng liêng của sự siêng năng, ấm no và may mắn?