Bản tin chiều 14/10: Giải cứu 2 du khách nước ngoài đi lạc tại suối Hang Gió; Tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ được mai táng trong vỏ bom; MU thua 4 trong 9 trận đầu mùa, Carrick sắp bay ghế