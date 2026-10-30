Bản tin sáng 30/10: Sống thấp thỏm trong những căn hộ sai phạm của Mường Thanh; Bộ GD-ĐT lý giải việc ra đề kiểm tra chung để phát hiện tình trạng 'làm đẹp điểm số'; Israel hoàn tất kiểm phiếu, khối của ông Netanyahu dẫn đầu