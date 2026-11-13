Bản tin trưa 13/11: Xe tải tông sập cửa cuốn, lao thẳng vào nhà dân ở TPHCM; Tổng thống Trump nói Mỹ không cần thỏa thuận với Iran; Nhà Trắng cảnh báo đảng Dân chủ Mỹ về kế hoạch điều tra ông Trump