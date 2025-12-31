BTV Ngọc Anh nghẹn giọng đọc các bình luận của khán giả dành cho bản tin trưa "Chuyển động 24h".

Trên sóng VTV, BTV Ngọc Anh thông báo: "Sau hơn 11 năm, đây sẽ là chương trình Chuyển động 24h cuối cùng trong khung giờ 11h15'. Kể từ ngày mai 1/1/2026, chúng tôi sẽ xuất hiện trong duy nhất khung giờ là 17h30 hằng ngày trên kênh VTV1. Một sự thay đổi mới và cũng thật biết ơn khi dù có rất nhiều sự lựa chọn để cập nhật tin tức hằng ngày, quý vị vẫn chọn đồng hành cùng Chuyển động 24h".

Cách đây vài ngày, các phương tiện truyền thông xã hội của VTV đã đăng tải thông báo này.

Nhiều năm qua, Chuyển động 24h trở thành chương trình quen thuộc với người xem toàn quốc, được phát sóng vào hai khung giờ cố định là 11h15 và 18h30 hằng ngày.

Chuyển động 24h là chương trình thời sự tương tác đặc biệt do Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, lên sóng từ tháng 10/2014.

Chương trình tập trung vào những thông tin thời sự và chủ đề được quan tâm ở nhiều lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, thể thao, giải trí... trong nước và thế giới với tiêu chí "người đưa tin đầu tiên".