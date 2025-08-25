Ngày 25/8, Công an phường Phú Mỹ, TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh được phát hiện trong con hẻm cạnh một khu du lịch đã ngừng hoạt động, cách Quốc lộ 51 khoảng 35m, thuộc khu phố Bến Đình.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Theo thông tin ban đầu, hơn 6h sáng cùng ngày, một công nhân khi tan ca về nhà phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nên đã trình báo công an.

Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa hiện trường, đưa thi thể về nhà xác phục vụ công tác giám định. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhau thai và quần áo dính máu nghi liên quan quá trình sinh nở.

Trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực cho thấy, khoảng 0h13, một ô tô dừng sát Quốc lộ 51. Lúc này, khoảng 3-4 người bước xuống, sau đó rời đi lúc 0h26.

Công an đang làm rõ những người liên quan và nguyên nhân vụ việc.