Hạnh phúc giản đơn bên gia đình nhỏ

Cuộc sống hiện tại của Bằng Lăng không còn ánh hào quang sân khấu hay màn ảnh, thay vào đó là nhịp sống bình yên của một người mẹ, người vợ tại Singapore. Hai con trai của cô đã trưởng thành, đi học cả ngày, giúp cô có thời gian cho bản thân vào buổi sáng. Buổi tối, Bằng Lăng dành trọn cho gia đình với những bữa cơm tự nấu và những phút giây tâm sự cùng con.

Chia sẻ với VietNamNet, Bằng Lăng cho biết 2 con trai của cô rất tình cảm và thương yêu cha mẹ. Những khoảnh khắc ấm áp bên con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô.

Bằng Lăng và 2 con trai.

Thú vui hàng ngày của siêu mẫu một thời là nấu ăn cho con, cho bạn bè và tập gym. Cô tìm thấy sự yên bình trong những công việc tưởng chừng đơn giản này. Trên trang cá nhân, Bằng Lăng thường xuyên chia sẻ hình ảnh thời trang, hình thể và các buổi tập luyện với mong muốn truyền cảm hứng đến những người phụ nữ cùng lứa tuổi.

"Dù mình có như thế nào cũng đừng bao giờ quên chăm sóc bản thân, sức khỏe và không được ngừng làm mình đẹp lên mỗi ngày. Có buồn cũng nhất định phải đẹp để tạo năng lượng tích cực cho bản thân để nghị lực vượt qua mọi khó khăn", cô chia sẻ.

Hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh và triết lý sống khỏe

Bằng Lăng từng tăng tới 28kg khi mang thai, đạt mức 78kg và sau sinh vẫn còn 68kg. Hai năm chăm con với thân hình nặng nề, danh xưng siêu mẫu vừa là động lực nhưng cũng là áp lực đối với cô. Bằng Lăng thừa nhận lúc đó cô không biết kiểm soát cân nặng, chỉ biết ăn tẩm bổ cho con nhưng sau đó là cả quá trình giảm cân rất cực khổ.

Hiện tại, ở tuổi 46, Bằng Lăng vẫn giữ được vóc dáng đẹp như thời thanh xuân. Cô áp dụng chế độ tập luyện và ăn uống vô cùng kỷ luật. Trung bình mỗi tuần, Bằng Lăng tập từ thứ 2 đến thứ 7, kết hợp ăn kiêng với 1 bữa chính mỗi ngày gồm chủ yếu rau và thịt gà. Bữa ăn cuối cùng của cô kết thúc trễ nhất là 5h chiều. Riêng 2 ngày cuối tuần, Bằng Lăng cho phép bản thân ăn những món yêu thích.

Bằng Lăng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, truyền cảm hứng sống khỏe.

Khi đi du lịch ngắn ngày, Bằng Lăng có thể bỏ tập nhưng nếu đi hơn 1 tuần, cô sẽ mang theo đồ tập. Bằng Lăng tin rằng chỉ ăn kiêng mà không tập luyện sẽ khiến cơ thể thiếu cơ và kém săn chắc. Ngoài ra, cô cũng chú trọng giấc ngủ, đảm bảo ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày để cân bằng tinh thần, uống nhiều nước và chăm sóc da thật tốt.

Bằng Lăng thừa nhận cô sợ nếp nhăn và già đi. Tuy nhiên, cô hiểu rằng đó là quy luật tự nhiên. Bằng Lăng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp chia sẻ: "Với tôi, nếp nhăn trên gương mặt có nét đẹp riêng còn hơn là trẻ một cách gượng ép, không còn sức sống".

Nỗi nhớ nghề và tình yêu lãng mạn chưa bao giờ thay đổi

Dù đã rời xa sân khấu gần 20 năm, Bằng Lăng vẫn chưa thể quên hết kỷ niệm với nghề. Cô nhớ những ngày tập catwalk, khoảnh khắc show diễn bắt đầu, những giây phút bạn bè đồng nghiệp hội tụ, giây phút bận rộn và hồi hộp trước khi bước lên sân khấu. Sau màn tái xuất mở màn show Thu Đông 2022 của Lâm Gia Khang, catwalk bên các đàn em kém gần 20 tuổi, Bằng Lăng nhận ra nhiệt huyết với nghề vẫn còn nguyên.

Nhừng hình ảnh ấn tượng của siêu mẫu Bằng Lăng.

Chia sẻ với VietNamNet, Bằng Lăng cho biết vẫn muốn quay lại với nghề và còn rất nhớ nghề. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tìm được một kịch bản tốt phù hợp.

Nhìn lại hành trình từ cô bé Long An ngại nói chuyện với người lạ và sống khép kín đến siêu mẫu tự tin, Bằng Lăng nhận ra rằng không gì là không thể xảy ra, không gì mà mình không thể làm được.

Là siêu mẫu da nâu thế hệ đầu khi tiêu chuẩn vẫn ưu ái da trắng, Bằng Lăng từng trải nghiệm những lời bình luận tiêu cực. Khi phim Gái nhảy được công chiếu, cô lén đi xem để biết thêm cảm nhận của khán giả. Điều Bằng Lăng nghe nhiều nhất là "sao con bé này đen vậy, không đẹp gì hết" nhưng cô lại thấy vui vì được khán giả quan tâm.

Bằng Lăng bên ông xã và 2 con.

Về đời tư, câu chuyện tình yêu giữa Bằng Lăng và chồng người Đức bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ tình cờ ngoài đường khi cô đang đi diễn về cùng Quốc Cường và Huy Khánh. Anh đến xin số điện thoại của cô và hai người hẹn hò rồi kết hôn sau 1 năm. Bằng Lăng gác lại sự nghiệp vì muốn chu toàn và vun đắp cho gia đình bé nhỏ cũng như cho 2 con. Sau gần 20 năm, sự lãng mạn của anh chưa bao giờ thay đổi và anh luôn ủng hộ vợ quay lại với nghề bất cứ khi nào cô muốn.

Bằng Lăng trong phim "Gái nhảy":

Ảnh: FBNV, video: Tư liệu