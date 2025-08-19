Những năm gần đây, hành vi tiêu dùng của người trẻ đang có sự thay đổi rõ rệt. Theo nghiên cứu của McKinsey, 58% Gen Z trong khảo sát sẵn sàng chi thêm cho sản phẩm thể hiện phong cách cá nhân. Xu hướng này yêu cầu các thiết bị gia dụng, bao gồm máy lọc nước, cần đáp ứng cả tiêu chí về thẩm mỹ. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm trên thị trường hiện vẫn giới hạn ở tông đen, thiếu lựa chọn màu sắc cho người dùng.

Trước bối cảnh đó, Funiki ra mắt bộ sưu tập máy lọc nước mới với bảng màu gồm: Trắng Lông Sói Bắc Âu, Nâu Socola Dubai và Ngọc Trai Đen. Ba lựa chọn này giúp người dùng dễ dàng tùy chọn theo sở thích và phong cách sống, từ tối giản đến cá tính. Phiên bản Lông Sói Bắc Âu màu trắng Scandinavian giúp không gian bếp và phòng khách trông rộng hơn. Nâu Socola Dubai với gam màu gỗ trầm, dễ dàng phối hợp với phong cách Japandi và Wabi-Sabi; trong khi Ngọc Trai Đen là màu sắc quen thuộc trong phong cách nội thất hiện đại.

Phiên bản Nâu socola Dubai hài hòa trong không gian Japandi

Anh Minh (27 tuổi, Hà Nội) khá ấn tượng với thiết kế máy lọc nước Funiki mới. Sau khi cân nhắc, anh chọn phiên bản Nâu Socola Dubai vì phù hợp với đồ nội thất gỗ trong căn bếp. “Máy lắp xong vừa gọn vừa hài hòa với không gian, nhìn bếp ấm và gần gũi hơn hẳn,” Minh chia sẻ.

Ngoài yếu tố thẩm mỹ, máy được trang bị mặt kính cường lực, có khả năng chống trầy xước và duy trì độ bền trong suốt quá trình sử dụng.

Không chỉ chú trọng vào thiết kế, máy lọc nước Funiki còn tích hợp công nghệ lọc nước tối ưu. Sản phẩm ứng dụng công nghệ tấm màng RO từ Mỹ; đạt chứng nhận quốc tế NSF/ANSI 58; theo công bố của nhà sản xuất, sản phẩm loại bỏ tới 99,99% vi khuẩn, tạp chất trong nước.

Một số dòng sản phẩm cao cấp còn được tích hợp công nghệ điện phân có màng ngăn, giúp tạo ra nước giàu hydrogen. Sản phẩm sử dụng điện cực Titan phủ Platinum với tuổi thọ lên tới 50 năm, giúp tăng độ bền và hiệu suất hoạt động trong suốt vòng đời sử dụng.

Máy lọc nước Funiki - Thiết kế bền bỉ, chắc chắn giúp sản phẩm hoạt động bền lâu

Funiki cũng áp dụng chính sách bảo hành lên tới 36 tháng, giúp người dùng yên tâm sử dụng sản phẩm lâu dài.

Với thế hệ người tiêu dùng trẻ, thiết bị gia dụng không chỉ cần đáp ứng công năng mà còn phải phù hợp với thẩm mỹ và phong cách cá nhân. Máy lọc nước Funiki được phát triển với định hướng đó - vừa đảm bảo chất lượng nước, vừa hài hòa với không gian sống hiện đại.

Phương Dung