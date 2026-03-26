Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h54 ngày 26/3 tại Km58+200 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, thuộc thôn Tân Thành, xã Lạng Giang.

Thời điểm trên, đoàn tàu mang đầu máy số hiệu D12E-647 do anh N.G.H. (SN 1984, trú TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Hà Nội – Lạng Sơn, đã xảy ra va chạm với ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 98A-831.xx.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quốc Phương

Xe ô tô do anh P.M.Đ. (SN 2001, trú xã Lạng Giang) điều khiển, đi từ thôn Tân Thành ra Quốc lộ 1A, băng qua đường sắt tại lối đi tự mở và va chạm với đoàn tàu.

Vụ va chạm không có thiệt hại về người nhưng khiến xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy lái tàu và tài xế ô tô đều không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với chất ma túy.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.