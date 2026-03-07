XEM VIDEO:

Sáng 7/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đoàn Việt Vân - Chủ tịch UBND xã Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đến khoảng 6h cùng ngày, chiếc xe đầu kéo bị tàu SE8 tông gãy đôi đã được cẩu khỏi hiện trường, giao thông qua khu vực trở lại bình thường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 tối 6/3, tại vị trí giao nhau giữa đường sắt và Tỉnh lộ 628, đoạn qua thôn An Đại 3, xã Vệ Giang.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Thời điểm trên, một xe đầu kéo cố vượt qua đường ngang khi rào chắn tự động đang hạ xuống. Phương tiện sau đó bị mắc kẹt, chắn ngang đường ray đúng lúc tàu SE8 chạy hướng Nam - Bắc lao tới.

Phát hiện sự việc, tài xế cố gắng xoay xở để đưa xe ra khỏi vị trí nguy hiểm nhưng không kịp. Tàu SE8 tông trúng phần giữa xe đầu kéo, khiến phần đầu và thân xe bị tách rời, văng ra xa.

Tại hiện trường, cabin xe đầu kéo bị biến dạng; đầu tàu SE8 hư hỏng nghiêm trọng.

Phần đầu và thân của xe đầu kéo bị tách rời nhau sau tai nạn. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn khiến tài xế xe đầu kéo là ông Phạm Văn Tường (57 tuổi, quê TP Hải Phòng) bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Phần đầu tàu SE8 bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh và một người dân ghi lại. Hình ảnh từ clip cho thấy, trước khi tai nạn xảy ra, gác chắn đường sắt đã hạ xuống, đèn tín hiệu bật đỏ và chuông cảnh báo vang liên hồi.

Khi xe đầu kéo mắc kẹt trên đường ray, lái tàu liên tục kéo còi và phanh khẩn cấp nhưng vụ va chạm vẫn không thể tránh khỏi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.