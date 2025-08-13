Dennis Bell (bên trái) cùng các đồng nghiệp và những chú chó đã giúp họ làm việc ở Nam Cực vào mùa đông năm 1959. Ảnh: CNN

Dennis Bell mất tích vào ngày 26/7/1959 trong một chuyến khảo sát tại sông băng Ecology trên đảo King George, Nam Cực. Năm đó, ông mới 25 tuổi.

Ông rơi xuống một khe băng sâu khoảng 30m và sống sót sau cú rơi đầu. Tuy nhiên, nỗ lực giải cứu bất thành, từ đó ông vĩnh viễn không trở về, CNN đưa tin ngày 12/8.

Cơ quan Khảo sát Nam Cực Anh (BAS) cho biết, vào tháng 1/2025, các nhà nghiên cứu tại trạm Ba Lan trên đảo đã phát hiện thi thể Dennis cùng hàng trăm vật dụng cá nhân giữa những tảng đá, nơi từng bị băng tuyết bao phủ hàng chục năm.

Tháng 2 cùng năm, nhóm nghiên cứu đã thu được nhiều mảnh xương và vật dụng như đồng hồ khắc tên, dao Thụy Điển, thiết bị vô tuyến, gậy trượt tuyết. Kết quả đối chiếu ADN, nhờ mẫu từ hai người thân còn sống của Dennis là ông David Bell và bà Valerie Kelly, đã xác nhận danh tính nạn nhân.

Ông David Bell chia sẻ: “Tôi và Valerie thực sự sốc và kinh ngạc khi nhận tin thi thể anh Dennis được tìm thấy sau 66 năm. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn các nhà khoa học Anh và Ba Lan vì đã đưa anh trở về.

Điều này giúp chúng tôi phần nào nguôi ngoai nỗi mất mát và có thể khép lại chương đau buồn năm xưa”.

Dennis Bell, được bạn bè gọi thân mật là “Tink”, từng phục vụ trong Không quân Hoàng gia Anh trước khi gia nhập Đoàn khảo sát các thuộc địa quần đảo Falkland để tìm kiếm trải nghiệm và thử thách mới.

Trong chuyến khảo sát định mệnh năm 1959, Dennis cùng ba đồng nghiệp dùng xe trượt tuyết do chó kéo để lên đỉnh sông băng nhằm thực hiện khảo sát địa chất. Ông và nhà khảo sát Jeff Stokes đi trước nhóm khoảng 30 phút.

Khi tuyết dày đặc và đàn chó mệt mỏi, Dennis bước lên trước để động viên chúng. Bất ngờ, ông rơi xuống khe băng sâu. Jeff nghe thấy tiếng đáp lại của Dennis từ dưới hố và lập tức dùng dây thừng buộc vào xe trượt chó để kéo ông lên.

Tuy nhiên, Dennis buộc dây quanh thắt lưng thay vì toàn thân. Khi gần được kéo lên, cơ thể ông bị kẹt ở miệng khe băng, dây đai đứt, khiến ông rơi xuống lần nữa. Từ đó, ông không còn đáp lại tiếng gọi của đồng nghiệp.

Sau 12 giờ tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhóm nghiên cứu buộc phải rút lui và xác định không còn khả năng cứu sống Dennis.

Dame Jane Francis, Giám đốc BAS, nói: “Dennis là một trong những con người quả cảm đặt nền móng cho khoa học và khám phá Nam Cực trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Dù anh ấy đã mất tích từ năm 1959, ký ức và đóng góp của anh vẫn sống mãi trong cộng đồng nghiên cứu”.

Thi thể Dennis được đưa tới quần đảo Falkland bằng tàu nghiên cứu Sir David Attenborough, sau đó bàn giao cho cơ quan pháp y và chuyển về London (Anh) để gia đình tổ chức hậu sự.

“Phát hiện này không chỉ khép lại bí ẩn kéo dài 66 năm, mà còn nhắc nhở rằng đằng sau những trang sử nghiên cứu khoa học là những con người thật sự, với hy sinh và khát vọng khám phá,” Dame Jane Francis nhấn mạnh.