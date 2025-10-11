Từ các sản phẩm bán chạy đến sự ra đời của Bống Bang Cốm

Trong nhiều năm qua, Orion đã liên tục ghi dấu với những sản phẩm được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Custas Cốm, ra mắt từ năm 2022, là một trong những sản phẩm thành công của Orion khi nhanh chóng chiếm được tình cảm của người tiêu dùng nhờ hương vị cốm non thanh khiết, lớp nhân kem trứng ngọt và kết cấu bánh mềm mịn đặc trưng.

Với Bánh gạo nướng An Cốm Sen, điểm nhấn khác biệt là sự kết hợp hài hòa giữa vị cốm dẻo thơm và hương sen thoang thoảng, không chỉ tạo nên màu sắc bắt mắt mà còn mang đến hương vị bùi bùi đặc trưng, gợi nhớ mùa thu Hà Nội lãng mạn. Trong khi đó, Bống Bang Choco - chiếc bánh con cá tiên phong với cấu trúc bốn lớp độc đáo (lớp bông lan mềm dai trên cùng, bánh mềm mịn bao bọc quanh nhân mochi dẻo dẻo và kem socola đậu đỏ), nhanh chóng trở thành món ăn vặt được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Sự yêu thích dành cho cả ba sản phẩm này chính là nền tảng để Orion tạo nên Bống Bang Mochi Cốm Xanh Đậu Đỏ - vừa giữ trọn hương vị cốm đặc trưng, vừa sở hữu kết cấu sản phẩm độc đáo, hứa hẹn tiếp tục chiếm trọn cảm tình người tiêu dùng trong mùa thu năm nay.

Bánh Bống Bang Cốm với cấu trúc bốn lớp độc đáo chiếm trọn cảm tình người tiêu dùng trong mùa thu năm nay.

Orion và hành trình xây dựng “Bộ sưu tập cốm”

Bống Bang Mochi Cốm Xanh Đậu Đỏ giữ nguyên trải nghiệm đa tầng với bốn lớp của dòng bánh Bống Bang nhưng mang theo vị cốm trong lớp mochi và nhân kem đậu đỏ béo bùi. Sự kết hợp này vừa gợi nhắc hương vị thân quen của cốm mùa thu, vừa tạo nên trải nghiệm mới mẻ, trẻ trung cho người tiêu dùng hiện đại.

Chị Xuân Hà (phường Vũng Tàu) nhận xét: “Bao bì bánh màu xanh cốm rất nổi bật và đáng yêu, dễ dàng nhận thấy trên kệ bán hàng”.

Không dừng lại ở màu sắc bắt mắt, thiết kế còn tinh tế bởi hình ảnh cá Bống đội nón lá không chỉ tạo nét vui nhộn mà còn gợi nhắc lên một hình ảnh thân thương gắn liền với tuổi thơ, làng quê và tâm hồn người Việt qua bao thế hệ.

Chỉ sau hơn 1 tháng ra mắt, Bống Bang Cốm đã nhận được phản hồi tích cực, hơn 2,5 triệu chiếc bánh chạm đến tay người tiêu dùng, mở ra một hành trình lan tỏa những câu chuyện chưa kể qua từng lớp bánh thân thương.

Không chỉ đừng lại ở một vài sản phẩm đơn lẻ, Orion phát triển Bống Bang Cốm như sản phẩm mở đầu cho Tinh hoa hội Cốm - một lễ hội bánh cốm hiện đại - với nhiều sản phẩm đã được yêu thích và các sản phẩm mới lần lượt ra mắt trong thời gian tới. Mỗi sản phẩm vừa giữ trọn tinh hoa truyền thống, vừa mang dấu ấn sáng tạo hiện đại, để người tiêu dùng có thể trải nghiệm sự đa dạng của cốm trong nhiều hình thức mới lạ.

Đại diện Orion Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng Bống Bang Cốm sẽ mở đầu cho hành trình này và trở thành lựa chọn gắn bó trong những khoảnh khắc sẻ chia cùng gia đình, bạn bè”.

Khách hàng lựa chọn sản phẩm bánh Bống Bang Cốm tại siêu thị

Trong ngành F&B, xu hướng “nostalgia” (hoài niệm) đang ngày càng được ưa chuộng khi người tiêu dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa ký ức và trải nghiệm mới. Với cốm - một hương vị của ký ức tuổi thơ đã trở thành nguồn cảm hứng đẹp để tạo ra những trải nghiệm về hương vị mới và lan tỏa văn hóa ẩm thực truyền thống trong đời sống hiện đại. Hiện nay, Tinh hoa Hội Cốm nói chung và sản phẩm Bống Bang Cốm nói riêng đã có mặt tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và kênh thương mại điện tử trên toàn quốc. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua để thưởng thức và chia sẻ cùng người thân, bạn bè.

Thế Định