Từng là “hương vị mặc định” mỗi mùa Trung thu, bánh thập cẩm đang đứng trước sự cạnh tranh của nhiều hương vị mới lạ. Tại Cham Cham, thương hiệu bánh Trung thu quen thuộc với nhiều khách hàng khu vực Ninh Bình và Hà Nam cũ, điều này thể hiện khá rõ qua sự song hành giữa những vị bánh truyền thống và các hương vị hiện đại trong mỗi mùa trăng.

Nhiều khách hàng sẵn sàng xếp hàng để được thưởng thức vị bánh Trung thu Cham Cham yêu thích

Thập cẩm vẫn chưa “hết thời”

Dù thị trường liên tục xuất hiện những hương vị mới, thập cẩm vẫn giữ một vị trí riêng trong lựa chọn của nhiều thực khách.

Ở Cham Cham, bánh Trung thu nhân thập cẩm vẫn được gìn giữ theo tinh thần cổ truyền, qua bàn tay tỉ mỉ của những nghệ nhân làm bánh lâu năm. Hương vị mặn, ngọt, béo, bùi đan xen hài hòa, lưu giữ trọn vẹn tinh hoa cổ truyền và gợi lại những ký ức Trung thu đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Bánh nướng nhân thập cẩm Cham Cham luôn được săn đón mỗi mùa trăng

Bên cạnh thập cẩm, những loại nhân làm từ nguyên liệu gần gũi với người Việt như đậu xanh, hạt sen, đậu đỏ vẫn được duy trì. Các dòng nhân đều được sên chậm bằng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tâm huyết của người thợ để tạo nên kết cấu mềm mịn, thơm ngon và đậm đà hương vị.

Điều đáng chú ý là những vị bánh này không chỉ dành cho nhóm khách hàng trung niên. Theo ghi nhận của thương hiệu qua các mùa Trung thu, người trẻ vẫn lựa chọn thập cẩm và những vị truyền thống, đặc biệt khi mua bánh để thưởng thức cùng gia đình hoặc tìm kiếm hương vị gợi nhớ không khí Trung thu quen thuộc.

Khi những hương vị mới trở thành “sân chơi” trải nghiệm

Nếu những chiếc bánh truyền thống giữ lại ký ức mùa trăng, nhóm hương vị hiện đại lại đáp ứng nhu cầu khám phá những điều mới mẻ của người trẻ.

Mùa Trung thu 2026, Cham Cham đem đến tổng cộng 28 hương vị. Bên cạnh mơ tây, sầu riêng, jam bông và nhiều dòng nhân hiện đại đã xuất hiện trước đó, thương hiệu bổ sung những vị hoàn toàn mới như trà xanh trân châu, dứa, cà phê và oolong bưởi hồng.

Các hương vị mới của Bánh Trung thu Cham Cham 2026 được nhiều người trẻ háo hức thưởng vị

Trong đó, trà xanh trân châu kết hợp vị trà xanh với những hạt trân châu giòn dai, mang tới cách thưởng thức có phần gần gũi với những món đồ uống được giới trẻ yêu thích. Nhân dứa gây ấn tượng bởi vị chua ngọt tự nhiên; trong khi nhân cà phê mang hương thơm đậm đà cùng hậu vị nhẹ nhàng.

Theo Cham Cham quan sát, sự háo hức trải nghiệm các hương vị mới xuất hiện khá rõ ngay từ đầu mùa. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa những vị truyền thống bị thay thế. Cả hai nhóm vẫn nhận được sự quan tâm, cho thấy khẩu vị người trẻ không nhất thiết phải đứng về một phía.

Những hương vị truyền thống và hiện đại cùng tạo nên nhiều lựa chọn cho gu thưởng thức Trung thu của người trẻ

Một hộp bánh, nhiều “gu” Trung thu

Không chỉ đa dạng về hương vị, cách kết hợp bánh trong từng set quà cũng giúp người trẻ có thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Mùa Trung thu 2026, Cham Cham giới thiệu 17 set quà “Đa Sắc Vị, Trọn Tâm Tình”, với nhiều quy cách từ set 2 bánh, 4 bánh, 5 bánh đến những phiên bản cao cấp hơn. Mỗi set được phối hợp các hương vị khác nhau, tạo thêm lựa chọn cho người mua từ nhu cầu thưởng thức cá nhân, biếu tặng bạn bè, người thân đến những dịp cần món quà sang trọng hơn.

Với Cham Cham, đây cũng là cách để mỗi người dễ tìm được “gu” Trung thu phù hợp hơn trong cùng một bộ sưu tập.

Các set quà Cham Cham với nhiều mẫu mã và cách kết hợp hương vị khác nhau

Nhìn từ thập cẩm truyền thống đến những hương vị mới đang được giới trẻ háo hức trải nghiệm, có thể thấy khẩu vị mùa Trung thu không còn nằm ở lựa chọn “cũ hay mới”. Truyền thống và hiện đại đang cùng tồn tại, để mỗi người tự chọn hương vị phù hợp với sở thích của mình.

Để được tư vấn hương vị và set quà phù hợp, khách hàng có thể liên hệ Bánh Trung thu Cham Cham qua hotline: 0985 810 812 - 0916 885 171.

(Nguồn: Cham Cham Bakery & Coffee)