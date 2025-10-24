Chiều 24/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ năm 2024. Thay mặt Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương gửi lời tri ân đến các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí trong việc lan tỏa mạnh mẽ và cung cấp đầy đủ, chân thực thông tin, kiến thức, kết quả và thành tựu nổi bật của ngành.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khánh Duy

Trong bối cảnh Nghị quyết 57 đang được triển khai mạnh mẽ từ Trung ương đến địa phương, Thứ trưởng nhận xét báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc đưa những tư tưởng đột phá của Nghị quyết đi vào cuộc sống, đến với người dân.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí tiên phong triển khai, nghiên cứu, ứng dụng, nắm bắt công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, báo chí dữ liệu, báo chí đa nền tảng để có thể tiếp cận được công chúng nhiều hơn nữa, cung cấp được thông tin nhiều hơn nữa, kịp thời hơn nữa.

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, từ hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số đến việc cung cấp nguồn dữ liệu khoa học chính thống để báo chí khoa học công nghệ thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong truyền thông về khoa học, công nghệ của quốc gia.

Được tổ chức thường niên từ năm 2012, Giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ đã nhận được tổng cộng hơn 8.000 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí, khẳng định được vị thế, uy tín của mình.

Đến nay, nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, thành phố Huế, Bắc Ninh… cũng đã tổ chức các Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ, góp phần thông tin rộng rãi hơn vai trò của truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các tác giả đạt giải Nhất giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ năm 2024. Ảnh: Khánh Duy

Theo bà Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Khoa học và Công nghệ, năm 2024, ban tổ chức tiếp nhận hơn 200 tác phẩm và nhóm tác phẩm từ nhiều cơ quan báo chí trên cả nước. Các tác phẩm dự thi năm nay có sự đầu tư công phu, chất lượng nội dung sâu sắc và hình thức phong phú, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ đất nước.

Nhiều tác phẩm đã chạm tới những vấn đề lớn của thời đại công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ bán dẫn và chuyển đổi số. Đây là những công nghệ đang định hình và mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho nhân loại.

Báo VietNamNet (thứ hai từ trái qua) nhận giải Nhì Giải thưởng Báo chí về Khoa học và công nghệ năm 2024. Ảnh: Khánh Duy

Theo Bộ KH&CN, năm 2024 – 2025 là năm đặc biệt với báo chí khoa học công nghệ khi hàng nghìn bài viết đã lan tỏa tinh thần của Nghị quyết 57, qua đó, khẳng định báo chí không chỉ là kênh thông tin mà còn là lực lượng đồng hành cùng quá trình thực thi chính sách phát triển quốc gia.

“Nhiều tác phẩm đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, phân tích rõ các điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách, đồng thời kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, khơi thông nguồn lực đầu tư và tăng cường kết nối trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, ban tổ chức giải thưởng cho biết.

Năm nay, có 24 tác phẩm/nhóm tác phẩm báo chí đoạt giải, bao gồm 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Bộ KH&CN cho biết các tác phẩm giải Nhất mang dấu ấn của tư duy báo chí hiện đại, nơi ngòi bút và ống kính của người làm báo không chỉ ghi lại hiện thực mà còn mở đường cho nhận thức xã hội về sức mạnh của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Báo VietNamNet đạt giải Nhì với tác phẩm “Cơ hội lớn của Việt Nam với công nghệ bán dẫn”.