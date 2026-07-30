Đây là năm tiếp theo Bảo hiểm Bảo Việt duy trì đồng thời ba mức xếp hạng tín nhiệm cùng triển vọng ổn định từ Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best.

Nền tảng tài chính vững mạnh, trụ cột của tăng trưởng bền vững

Sức mạnh bảng cân đối kế toán của Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục được đánh giá ở mức Very Strong - nhóm đánh giá cao về năng lực tài chính. Kết quả này được củng cố bởi mức vốn điều chỉnh theo rủi ro duy trì ở cấp độ cao nhất theo mô hình Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR) của AM Best, cho thấy doanh nghiệp sở hữu năng lực vốn vững chắc để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngay cả trong những điều kiện thị trường nhiều biến động.

Bảo hiểm Bảo Việt duy trì khả năng linh hoạt tài chính tốt (Good Financial Flexibility) cùng danh mục đầu tư phù hợp, tập trung chủ yếu vào tiền gửi, trái phiếu và các tài sản có tính ổn định cao khác. Những yếu tố này tạo nền tảng để Bảo hiểm Bảo Việt duy trì năng lực tài chính an toàn và ổn định trong dài hạn.

Hiệu quả kinh doanh và kỷ luật khai thác tiếp tục được duy trì

Hiệu quả hoạt động của Bảo hiểm Bảo Việt đạt tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) bình quân gia quyền giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục có lãi trong năm 2025, nguồn thu từ lãi tiền gửi và cổ tức được duy trì ổn định, góp phần quan trọng để nâng cao khả năng sinh lời chung.

Triển vọng lợi nhuận của Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chiến lược khai thác thận trọng, kỷ luật trong định phí và chính sách quản trị rủi ro được duy trì nhất quán.

Chương trình tái bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt với sự tham gia của các nhà tái bảo hiểm có xếp hạng tín nhiệm cao tiếp tục là một trong những nền tảng quan trọng giúp Bảo hiểm Bảo Việt nâng cao năng lực bảo hiểm, gia tăng khả năng chống chịu trước các tổn thất lớn và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm khả năng thực hiện các cam kết tài chính với khách hàng trong mọi điều kiện.

Thương hiệu Việt - Giá trị quốc tế

Với thị phần phí bảo hiểm thuộc nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô lớn nhất Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt giữ vị thế dẫn dắt thị trường ở nhiều nghiệp vụ bảo hiểm như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người.

AM Best cũng đánh giá Bảo hiểm Bảo Việt có danh mục kinh doanh cân bằng, hệ thống quản trị rủi ro phù hợp và giữ vai trò chiến lược trong hệ sinh thái Tập đoàn Bảo Việt. Theo tổ chức xếp hạng, sự gắn kết chặt chẽ với Tập đoàn trên các phương diện quản trị, nguồn lực và năng lực vận hành là một trong những yếu tố được phản ánh trong hồ sơ tín nhiệm của doanh nghiệp.

Ông Đoàn Việt Trang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, chia sẻ: “Việc AM Best tiếp tục duy trì các mức xếp hạng tín nhiệm cùng triển vọng ổn định có ý nghĩa đặc biệt đối với Bảo hiểm Bảo Việt. Đây không chỉ là sự ghi nhận độc lập của một tổ chức xếp hạng uy tín hàng đầu thế giới đối với nền tảng tài chính, năng lực quản trị rủi ro và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, mà còn tiếp thêm niềm tin để chúng tôi kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh theo các chuẩn mực quốc tế.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục đầu tư cho năng lực tài chính, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến những giải pháp bảo vệ toàn diện, an toàn và bền vững cho khách hàng và đối tác”.

Phát huy nền tảng hơn 60 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị, nâng cao chất lượng vận hành và quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế. Đây cũng là định hướng phù hợp với chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, minh bạch, bền vững và hiệu quả, góp phần đồng hành cùng mục tiêu phát triển nền kinh tế trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng chú trọng năng lực vốn, quản trị rủi ro và khả năng chống chịu trước các biến động lớn, việc liên tục duy trì các mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là nền tảng để Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác tái bảo hiểm và tổ chức tài chính quốc tế, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng đối với doanh nghiệp.

Nhằm tiếp tục củng cố những nền tảng được các tổ chức xếp hạng quốc tế ghi nhận, Bảo hiểm Bảo Việt đang đẩy mạnh hoàn thiện năng lực quản trị doanh nghiệp trên nhiều phương diện. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, chuẩn hóa và chuyên môn hóa công tác giám định - bồi thường, ứng dụng công nghệ trong vận hành và tăng cường quản trị dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ, tối ưu trải nghiệm khách hàng và xây dựng hệ thống vận hành ngày càng minh bạch, đồng bộ và chuyên nghiệp, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Bích Đào